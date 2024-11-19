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Лавров и Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20 - РИА Новости, 19.11.2024
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06:42 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/g20-1984509377.html
Лавров и Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20
Лавров и Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20 - РИА Новости, 19.11.2024
Лавров и Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20
Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров обменялись мнениями по украинскому кризису на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:42
2024-11-19T06:42
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ван и (политик)
сергей лавров
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ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров обменялись мнениями по украинскому кризису на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро. "Стороны обменялись мнениями по таким вопросам как украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове", - говорится в сообщении ведомства. Подробностей не приводится. По информации МИД, Ван И и Лавров встретились в понедельник в Рио-де-Жанейро.
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в мире, цены на нефть, рио-де-жанейро (город), китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, большая двадцатка
В мире, Цены на нефть, Рио-де-Жанейро (город), Китай, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров, Большая двадцатка
Лавров и Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20

Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Ван И
Сергей Лавров и Ван И - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Сергей Лавров и Ван И . Архивное фото
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ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров обменялись мнениями по украинскому кризису на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро.
"Стороны обменялись мнениями по таким вопросам как украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове", - говорится в сообщении ведомства.
Подробностей не приводится.
По информации МИД, Ван И и Лавров встретились в понедельник в Рио-де-Жанейро.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Лавров и глава МИД КНР обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне
02:45
 
В миреЦены на нефтьРио-де-Жанейро (город)КитайРоссияВан И (политик)Сергей ЛавровБольшая двадцатка
 
 
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