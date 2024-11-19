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Лавров и Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20
Лавров и Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20 - РИА Новости, 19.11.2024
Лавров и Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20
Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров обменялись мнениями по украинскому кризису на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:42
2024-11-19T06:42
2024-11-19T06:42
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ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров обменялись мнениями по украинскому кризису на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро. "Стороны обменялись мнениями по таким вопросам как украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове", - говорится в сообщении ведомства. Подробностей не приводится. По информации МИД, Ван И и Лавров встретились в понедельник в Рио-де-Жанейро.
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984496319.html
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в мире, цены на нефть, рио-де-жанейро (город), китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, большая двадцатка
В мире, Цены на нефть, Рио-де-Жанейро (город), Китай, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров, Большая двадцатка
Лавров и Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20
Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20