https://ria.ru/20241119/g20-1984509377.html

Лавров и Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20

Лавров и Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20 - РИА Новости, 19.11.2024

Лавров и Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20

Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров обменялись мнениями по украинскому кризису на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T06:42

2024-11-19T06:42

2024-11-19T06:42

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ПЕКИН, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД РФ Сергей Лавров обменялись мнениями по украинскому кризису на полях саммита G20 в Рио-де-Жанейро. "Стороны обменялись мнениями по таким вопросам как украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове", - говорится в сообщении ведомства. Подробностей не приводится. По информации МИД, Ван И и Лавров встретились в понедельник в Рио-де-Жанейро.

https://ria.ru/20241119/lavrov-1984496319.html

рио-де-жанейро (город)

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в мире, цены на нефть, рио-де-жанейро (город), китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, большая двадцатка