https://ria.ru/20241119/g20-1984494774.html
G20 намерена ускорить реформу международной финансовой архитектуры
G20 намерена ускорить реформу международной финансовой архитектуры - РИА Новости, 19.11.2024
G20 намерена ускорить реформу международной финансовой архитектуры
Лидеры "Большой двадцатки" по итогам саммита в Рио-де-Жанейро договорились ускорить реформу международной финансовой архитектуры, чтобы она отвечала целям... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:18
2024-11-19T02:18
2024-11-19T02:18
экономика
рио-де-жанейро (город)
большая двадцатка
саммит g20
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МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры "Большой двадцатки" по итогам саммита в Рио-де-Жанейро договорились ускорить реформу международной финансовой архитектуры, чтобы она отвечала целям устойчивого развития, борьбы с изменением климата и усилиям по искоренению нищеты, говорится в итоговой декларации мероприятия. "Мы ускорим реформу международной финансовой архитектуры, чтобы она могла ответить на неотложные вызовы устойчивого развития, изменения климата и усилий по искоренению нищеты. Мы поддерживаем добровольное создание страновых платформ как один из возможных инструментов для стимулирования устойчивого финансирования на развивающихся рынках и в развивающихся экономиках", - сказано в опубликованном тексте декларации саммита G20. Лидеры организации отметили, что финансовые платформы, которые управляются странами, гибкие и хорошо адаптированы к национальным обстоятельствам, "работают как эффективные инструменты для мобилизации государственного и частного капитала для финансирования проектов и программ в развивающихся странах".
https://ria.ru/20241119/argentina-1984488667.html
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экономика, рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, саммит g20
Экономика, Рио-де-Жанейро (город), Большая двадцатка, Саммит G20
G20 намерена ускорить реформу международной финансовой архитектуры
Лидеры G20 договорились ускорить реформу международной финансовой архитектуры
МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры "Большой двадцатки" по итогам саммита в Рио-де-Жанейро договорились ускорить реформу международной финансовой архитектуры, чтобы она отвечала целям устойчивого развития, борьбы с изменением климата и усилиям по искоренению нищеты, говорится в итоговой декларации мероприятия.
"Мы ускорим реформу международной финансовой архитектуры, чтобы она могла ответить на неотложные вызовы устойчивого развития, изменения климата и усилий по искоренению нищеты. Мы поддерживаем добровольное создание страновых платформ как один из возможных инструментов для стимулирования устойчивого финансирования на развивающихся рынках и в развивающихся экономиках", - сказано в опубликованном тексте декларации саммита G20.
Лидеры организации отметили, что финансовые платформы, которые управляются странами, гибкие и хорошо адаптированы к национальным обстоятельствам, "работают как эффективные инструменты для мобилизации государственного и частного капитала для финансирования проектов и программ в развивающихся странах".