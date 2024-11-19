https://ria.ru/20241119/g20-1984494774.html

G20 намерена ускорить реформу международной финансовой архитектуры

G20 намерена ускорить реформу международной финансовой архитектуры - РИА Новости, 19.11.2024

G20 намерена ускорить реформу международной финансовой архитектуры

Лидеры "Большой двадцатки" по итогам саммита в Рио-де-Жанейро договорились ускорить реформу международной финансовой архитектуры, чтобы она отвечала целям... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T02:18

2024-11-19T02:18

2024-11-19T02:18

экономика

рио-де-жанейро (город)

большая двадцатка

саммит g20

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МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры "Большой двадцатки" по итогам саммита в Рио-де-Жанейро договорились ускорить реформу международной финансовой архитектуры, чтобы она отвечала целям устойчивого развития, борьбы с изменением климата и усилиям по искоренению нищеты, говорится в итоговой декларации мероприятия. "Мы ускорим реформу международной финансовой архитектуры, чтобы она могла ответить на неотложные вызовы устойчивого развития, изменения климата и усилий по искоренению нищеты. Мы поддерживаем добровольное создание страновых платформ как один из возможных инструментов для стимулирования устойчивого финансирования на развивающихся рынках и в развивающихся экономиках", - сказано в опубликованном тексте декларации саммита G20. Лидеры организации отметили, что финансовые платформы, которые управляются странами, гибкие и хорошо адаптированы к национальным обстоятельствам, "работают как эффективные инструменты для мобилизации государственного и частного капитала для финансирования проектов и программ в развивающихся странах".

https://ria.ru/20241119/argentina-1984488667.html

рио-де-жанейро (город)

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экономика, рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, саммит g20