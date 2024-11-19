https://ria.ru/20241119/g20-1984492563.html

Лидеры саммита G20 приняли итоговую декларацию

Лидеры саммита G20 приняли итоговую декларацию - РИА Новости, 19.11.2024

Лидеры саммита G20 приняли итоговую декларацию

Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро, следует из опубликованного на официальном сайте документа. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T01:38

2024-11-19T01:38

2024-11-19T02:36

саммит g20

в мире

рио-де-жанейро (город)

бразилия

большая двадцатка

ближний восток

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро, следует из опубликованного на официальном сайте документа."Мы, лидеры "Большой двадцатки", встретились в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября 2024 года, чтобы обсудить главные мировые вызовы и кризисы и способствовать устойчивому, сбалансированному и инклюзивному росту", — говорится в предисловии документа.Декларация лидеров Рио-де-Жанейро предусматривает действия, направленные на достижение конкретных результатов, основанные на приоритетах председательства Бразилии в G20, таких как: социальная интеграция и борьба с голодом и нищетой; устойчивое развитие, переход к энергетике и борьба с изменением климата; реформа институтов глобального управления. В документе также закреплены достижения бразильского председательства в течение года, такие как Глобальный альянс против голода и нищеты, Целевая группа по глобальной мобилизации против изменения климата и Призыв к действию по реформе глобального управления.В частности, лидеры стран G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия, поприветствовали конструктивные инициативы в решении украинского кризиса, высказали обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, договорились о важности внедрения прогрессивного налогообложения и других вопросах.

https://ria.ru/20241118/g20-1984417098.html

https://ria.ru/20241119/bayden-1984489714.html

рио-де-жанейро (город)

бразилия

ближний восток

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саммит g20, в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия, большая двадцатка, ближний восток