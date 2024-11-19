https://ria.ru/20241119/foto-1984715668.html

Второе совместное фото лидеров G20 было сделано в присутствии Байдена

Второе совместное фото лидеров G20 было сделано в присутствии Байдена - РИА Новости, 19.11.2024

Второе совместное фото лидеров G20 было сделано в присутствии Байдена

Второе совместное фото лидеров в рамках саммита G20 было сделано в присутствии президента США Джо Байдена, а также премьер-министров Канады и Италии Джастина... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T22:21

2024-11-19T22:21

2024-11-19T22:21

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джо байден

сергей лавров

джастин трюдо

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Второе совместное фото лидеров в рамках саммита G20 было сделано в присутствии президента США Джо Байдена, а также премьер-министров Канады и Италии Джастина Трюдо и Джорджи Мелони, фотографию опубликовал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в своем аккаунте в соцсети Х. Накануне было сделано совместное фото руководителей стран "Группы двадцати", где отсутствовали Байден, Мелони и Трюдо. Как сообщили в Белом доме, Байден не присутствовал на общей фотографии лидеров G20 из-за "логистических проблем". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что представители западных стран, не сумев "устроить цирк" с организацией совместной фотографии на саммите в Рио-де-Жанейро, предпочли не появляться на ней. В этот раз лидеры трех стран стоят на фото вместе в первом ряду. При этом на фото нет президента Аргентины Хавьера Милея. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на этом снимке также не присутствует, однако представитель России на фото есть - это заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации, шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш. Лавров ранее появился на первой совместной фотографии саммита, при этом во время фотографирования ему пожал руку президент Франции Эммануэль Макрон. На кадрах, опубликованных агентством Франс Пресс, видно, что именно президент Франции, широко улыбаясь, поднялся на верхний ярус подиума, чтобы протянуть руку Лаврову. Министр ответил на жест, они обменялись несколькими фразами. Саммит "Большой двадцатки" проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.

https://ria.ru/20241119/g20-1984703847.html

https://ria.ru/20241119/lavrov-1984646869.html

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рио-де-жанейро (город)

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в мире, россия, рио-де-жанейро (город), франция, джо байден, сергей лавров, джастин трюдо, большая двадцатка, саммит g20, бразилия, сша