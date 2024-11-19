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Шесть стран Европы обвинили Россию в "атаках на архитектуру безопасности" - РИА Новости, 19.11.2024
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17:47 19.11.2024 (обновлено: 18:12 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/evropa-1984672219.html
Шесть стран Европы обвинили Россию в "атаках на архитектуру безопасности"
Шесть стран Европы обвинили Россию в "атаках на архитектуру безопасности" - РИА Новости, 19.11.2024
Шесть стран Европы обвинили Россию в "атаках на архитектуру безопасности"
Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании обвинили Россию в якобы систематических атаках на архитектуру европейской... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:47
2024-11-19T18:12
безопасность
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании обвинили Россию в якобы систематических атаках на архитектуру европейской безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД по итогам встречи в Варшаве."Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС также беспрецедентна по своему разнообразию и масштабам, создавая значительные риски для безопасности", — говорится в документе.Министры также обвинили Россию в ревизионизме, налаживании связей с Ираном и КНДР и нежелании вести конструктивные переговоры по конфликту на Украине.Также из документа следует, что европейские страны должны играть еще большую роль в обеспечении своей собственной безопасности, действуя вместе с трансатлантическими и глобальными партнерами.Президент России Владимир Путиным неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной. Летом он выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.Российские власти также неоднократно отрицали причастность к гибридным атакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. МИД России называл подобные обвинения дезинформацией и взвинчиванием градуса антироссийской истерии. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.
https://ria.ru/20241119/medvedev-1984565554.html
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безопасность, в мире, россия, украина, москва, владимир путин, нато, евросоюз
Безопасность, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
Шесть стран Европы обвинили Россию в "атаках на архитектуру безопасности"

Главы МИД шести европейских стран обвинили РФ в эскалации гибридной деятельности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Польши, Испании и Великобритании обвинили Россию в якобы систематических атаках на архитектуру европейской безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД по итогам встречи в Варшаве.
"Эскалация гибридной деятельности Москвы против стран НАТО и ЕС также беспрецедентна по своему разнообразию и масштабам, создавая значительные риски для безопасности", — говорится в документе.
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Министры также обвинили Россию в ревизионизме, налаживании связей с Ираном и КНДР и нежелании вести конструктивные переговоры по конфликту на Украине.
Также из документа следует, что европейские страны должны играть еще большую роль в обеспечении своей собственной безопасности, действуя вместе с трансатлантическими и глобальными партнерами.
Президент России Владимир Путиным неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной. Летом он выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
Российские власти также неоднократно отрицали причастность к гибридным атакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. МИД России называл подобные обвинения дезинформацией и взвинчиванием градуса антироссийской истерии. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что Запад во всем винит Россию, это общий тренд.
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