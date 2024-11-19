https://ria.ru/20241119/dron-1984718170.html

Над Брянской областью сбили пять украинских дронов

Над Брянской областью сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 19.11.2024

Над Брянской областью сбили пять украинских дронов

Еще пять украинских беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T22:58

2024-11-19T22:58

2024-11-19T23:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Еще пять украинских беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20241119/dron-1984502294.html

брянская область

россия

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины