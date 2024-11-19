https://ria.ru/20241119/dron-1984718170.html
Над Брянской областью сбили пять украинских дронов
Над Брянской областью сбили пять украинских дронов - РИА Новости, 19.11.2024
Над Брянской областью сбили пять украинских дронов
Еще пять украинских беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T22:58
2024-11-19T22:58
2024-11-19T23:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Еще пять украинских беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20241119/dron-1984502294.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Брянской областью сбили пять украинских дронов
Над Брянской областью уничтожили пять украинских БПЛА