https://ria.ru/20241119/dron-1984502294.html

Ударный российский дрон поразил здание в подконтрольном ВСУ Курахово

Ударный российский дрон поразил здание в подконтрольном ВСУ Курахово - РИА Новости, 19.11.2024

Ударный российский дрон поразил здание в подконтрольном ВСУ Курахово

Ударный крылатый дрон ВС РФ поразил здание с ретрансляторами для Mavic'а и дронов-камикадзе и находящимися в нем расчетами БПЛА в подконтрольном ВСУ Курахово,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T04:44

2024-11-19T04:44

2024-11-19T08:30

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Ударный крылатый дрон ВС РФ поразил здание с ретрансляторами для Mavic'а и дронов-камикадзе и находящимися в нем расчетами БПЛА в подконтрольном ВСУ Курахово, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах ДНР. "Заметили дом, который давно. Приметным был вынос антенны для FPV, а в кровле пытались замаскировать антенну для Mavic'а. Цель была успешно поражена", - рассказал собеседник. На видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, один из ударных беспилотников ВС РФ, запущенный по цели, уничтожает одну из антенн и поражает цель. Всего здание атаковало 5 российских беспилотников. По данным собеседника РИА Новости, в здании находились минимум два расчета БПЛА ВСУ. Курахово расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения ВС РФ Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html

https://ria.ru/20241119/atacms-1984492805.html

курахово

донецк

красноармейск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский БПЛА поразил здание с ретрансляторами для Mavic'а и дронов-камикадзе Российский ударный крылатый дрон поразил здание с ретрансляторами для Mavic'а и дронов-камикадзе и находящимися в нем расчетами БПЛА в подконтрольном ВСУ Курахово. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах ДНР. 2024-11-19T04:44 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, курахово, донецк, красноармейск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф