https://ria.ru/20241119/dron-1984502294.html
Ударный российский дрон поразил здание в подконтрольном ВСУ Курахово
Ударный российский дрон поразил здание в подконтрольном ВСУ Курахово - РИА Новости, 19.11.2024
Ударный российский дрон поразил здание в подконтрольном ВСУ Курахово
Ударный крылатый дрон ВС РФ поразил здание с ретрансляторами для Mavic'а и дронов-камикадзе и находящимися в нем расчетами БПЛА в подконтрольном ВСУ Курахово,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T04:44
2024-11-19T04:44
2024-11-19T08:30
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Ударный крылатый дрон ВС РФ поразил здание с ретрансляторами для Mavic'а и дронов-камикадзе и находящимися в нем расчетами БПЛА в подконтрольном ВСУ Курахово, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах ДНР. "Заметили дом, который давно. Приметным был вынос антенны для FPV, а в кровле пытались замаскировать антенну для Mavic'а. Цель была успешно поражена", - рассказал собеседник. На видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, один из ударных беспилотников ВС РФ, запущенный по цели, уничтожает одну из антенн и поражает цель. Всего здание атаковало 5 российских беспилотников. По данным собеседника РИА Новости, в здании находились минимум два расчета БПЛА ВСУ. Курахово расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения ВС РФ Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html
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Российский БПЛА поразил здание с ретрансляторами для Mavic'а и дронов-камикадзе
Российский ударный крылатый дрон поразил здание с ретрансляторами для Mavic'а и дронов-камикадзе и находящимися в нем расчетами БПЛА в подконтрольном ВСУ Курахово. Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых структурах ДНР.
2024-11-19T04:44
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецк, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ударный российский дрон поразил здание в подконтрольном ВСУ Курахово
Ударный дрон ВС России поразил здание с расчетами БПЛА ВСУ в Курахово