https://ria.ru/20241119/dodon-1984612571.html

Додон заявил о важности развития отношений с Россией

Додон заявил о важности развития отношений с Россией - РИА Новости, 19.11.2024

Додон заявил о важности развития отношений с Россией

Развитие отношений между Россией и Молдавией соответствует интересам обоих народов, заявил лидер оппозиционной молдавской партии социалистов, экс-президент... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:38

2024-11-19T14:38

2024-11-19T14:38

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КИШИНЕВ, 19 ноября – РИА Новости. Развитие отношений между Россией и Молдавией соответствует интересам обоих народов, заявил лидер оппозиционной молдавской партии социалистов, экс-президент республики Игорь Додон. Во вторник руководство ПСРМ встретилось с новым послом Российской Федерации в Кишиневе Олегом Озеровым. На встрече обсуждалась текущая политическая ситуация в Молдавии. "Подчеркнули важность развития отношений сотрудничества между Молдавией и Российской Федерацией на благо обоих народов. Обменялись мнениями относительно недавних результатов президентских выборов и конституционного референдума, а также затронули темы, связанные с текущей политической ситуацией в стране", - заявил журналистам Додон по итогам встречи с послом РФ. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. Прозападный президент Майя Санду набрала 55,33% голосов, экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Оппозиция в Молдавии, в частности, партия социалистов, коммунисты, блок "Победа", ориентированы на сохранение прагматичных отношений с Россией. Они признают значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.-0-

https://ria.ru/20241116/moldaviya-1984137209.html

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молдавия

россия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, игорь додон, александр стояногло, псрм, выборы в молдавии — 2024