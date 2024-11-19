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"Мста-Б" группировки "Днепр" уничтожила украинский пункт управления БПЛА
"Мста-Б" группировки "Днепр" уничтожила украинский пункт управления БПЛА - РИА Новости, 19.11.2024
"Мста-Б" группировки "Днепр" уничтожила украинский пункт управления БПЛА
Артиллеристы группировки войск "Днепр" с помощью 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, располагавшийся на... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:39
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ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" с помощью 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, располагавшийся на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает наблюдавший за работой расчета в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии корреспондент РИА Новости. "Будем работать по пункту управления противника беспилотными аппаратами летательными", - сказал РИА Новости командир расчета гаубицы "Мста-Б" с позывным "Борода". Расчет получил координаты украинского пункта управления БПЛА, размещенного на правом берегу Днепра. Цель была обнаружена с помощью российского разведывательного беспилотника. Расчет оперативно навел орудие на цель, произвел несколько залпов, после чего замаскировал гаубицу и убыл в укрытие. Согласно данным объективного контроля, цель была успешно поражена. "Обстановка стабильно напряженная. Работаем по плановым целям, по тому, что обнаруживают. Беспилотники, скопления противника", - сообщил артиллерист группировки "Днепр".
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днепр (город), в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), В мире
"Мста-Б" группировки "Днепр" уничтожила украинский пункт управления БПЛА
Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" с помощью 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" уничтожили украинский пункт управления беспилотниками, располагавшийся на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает наблюдавший за работой расчета в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии корреспондент РИА Новости.
"Будем работать по пункту управления противника беспилотными аппаратами летательными", - сказал РИА Новости командир расчета гаубицы "Мста-Б" с позывным "Борода".
Расчет получил координаты украинского пункта управления БПЛА, размещенного на правом берегу Днепра
. Цель была обнаружена с помощью российского разведывательного беспилотника. Расчет оперативно навел орудие на цель, произвел несколько залпов, после чего замаскировал гаубицу и убыл в укрытие. Согласно данным объективного контроля, цель была успешно поражена.
"Обстановка стабильно напряженная. Работаем по плановым целям, по тому, что обнаруживают. Беспилотники, скопления противника", - сообщил артиллерист группировки "Днепр".