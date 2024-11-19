https://ria.ru/20241119/delo-1984700457.html
В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего водителя маршрутки
В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего водителя маршрутки - РИА Новости, 19.11.2024
В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего водителя маршрутки
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил её водителя в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T20:01
2024-11-19T20:01
2024-11-19T20:03
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
жуковский
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил её водителя в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. В понедельник вечером в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский поступило сообщение о конфликте на улице Мясищева. Мужчина выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил ее водителя. Позднее сотрудниками полиции правонарушитель был доставлен в отдел. Им оказался местный житель 1977 года рождения. "Дознавателем отдела дознания ОМВД России по г.о. Жуковский в отношении мужчины 1977 г.р., который причинил телесные повреждения водителю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241119/kemerovo-1984524195.html
россия
московская область (подмосковье)
жуковский
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), жуковский, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего водителя маршрутки
МВД России: в Подмосковье завели дело на мужчину, избившего водителя маршрутки