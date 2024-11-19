https://ria.ru/20241119/delo-1984700457.html

В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего водителя маршрутки

В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего водителя маршрутки - РИА Новости, 19.11.2024

В Подмосковье завели дело на мужчину, избившего водителя маршрутки

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил её водителя в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T20:01

2024-11-19T20:01

2024-11-19T20:03

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

жуковский

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984571722_0:117:865:604_1920x0_80_0_0_36d4b0807782db49e21e02c49f9193ed.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил её водителя в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. В понедельник вечером в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Жуковский поступило сообщение о конфликте на улице Мясищева. Мужчина выстрелил в лобовое стекло маршрутки и избил ее водителя. Позднее сотрудниками полиции правонарушитель был доставлен в отдел. Им оказался местный житель 1977 года рождения. "Дознавателем отдела дознания ОМВД России по г.о. Жуковский в отношении мужчины 1977 г.р., который причинил телесные повреждения водителю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241119/kemerovo-1984524195.html

россия

московская область (подмосковье)

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), жуковский, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом