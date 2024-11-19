https://ria.ru/20241119/delo-1984686147.html

Расследование дела Тимура Иванова о хищении на паромах завершилось

Расследование дела Тимура Иванова о хищении на паромах завершилось - РИА Новости, 19.11.2024

Расследование дела Тимура Иванова о хищении на паромах завершилось

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова о растрате 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц", а... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:42

2024-11-19T18:42

2024-11-19T20:43

происшествия

тимур иванов

россия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова о растрате 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц", а также более 200 миллионов рублей — на покупке и продаже паромов для Керченской переправы, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев."Расследование этого уголовного дела завершено, нас просят ограничить со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели", — рассказал собеседник агентства.Данное дело — хронологически второе для Иванова, так как изначально в конце апреля его отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.Дело 2015 года касается хищения 3,2 миллиарда рублей средств у банка "Интеркоммерц", а также растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Как рассказывал РИА Новости Мусаев, в деле идет речь о событиях 2015-го, оно было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными". Еще один фигурант данного дела — глава ООО "Оборонлогистика" Антон Филатов.

https://ria.ru/20241118/ivanov-1984313756.html

https://ria.ru/20241002/avtomobili-1975856334.html

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происшествия, тимур иванов, россия