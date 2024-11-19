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Расследование дела Тимура Иванова о хищении на паромах завершилось - РИА Новости, 19.11.2024
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18:42 19.11.2024 (обновлено: 20:43 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/delo-1984686147.html
Расследование дела Тимура Иванова о хищении на паромах завершилось
Расследование дела Тимура Иванова о хищении на паромах завершилось - РИА Новости, 19.11.2024
Расследование дела Тимура Иванова о хищении на паромах завершилось
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова о растрате 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц", а... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:42
2024-11-19T20:43
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова о растрате 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц", а также более 200 миллионов рублей — на покупке и продаже паромов для Керченской переправы, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев."Расследование этого уголовного дела завершено, нас просят ограничить со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели", — рассказал собеседник агентства.Данное дело — хронологически второе для Иванова, так как изначально в конце апреля его отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.Дело 2015 года касается хищения 3,2 миллиарда рублей средств у банка "Интеркоммерц", а также растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Как рассказывал РИА Новости Мусаев, в деле идет речь о событиях 2015-го, оно было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными". Еще один фигурант данного дела — глава ООО "Оборонлогистика" Антон Филатов.
https://ria.ru/20241118/ivanov-1984313756.html
https://ria.ru/20241002/avtomobili-1975856334.html
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происшествия, тимур иванов, россия
Происшествия, Тимур Иванов, Россия
Расследование дела Тимура Иванова о хищении на паромах завершилось

Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны Иванова о растрате

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова о растрате 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц", а также более 200 миллионов рублей — на покупке и продаже паромов для Керченской переправы, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
"Расследование этого уголовного дела завершено, нас просят ограничить со сроками ознакомления с материалами дела до конца этой недели", — рассказал собеседник агентства.
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Данное дело — хронологически второе для Иванова, так как изначально в конце апреля его отправили в СИЗО за получение взяток в особо крупном размере. Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.
Дело 2015 года касается хищения 3,2 миллиарда рублей средств у банка "Интеркоммерц", а также растраты более 200 миллионов рублей на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы. Как рассказывал РИА Новости Мусаев, в деле идет речь о событиях 2015-го, оно было возбуждено восемь лет назад, защита считает обвинения "совершенно беспочвенными". Еще один фигурант данного дела — глава ООО "Оборонлогистика" Антон Филатов.
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