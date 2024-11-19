Дайкон: применение в кулинарии, польза и вред японской редьки
© iStock.com / YingkoДайкон
© iStock.com / Yingko
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Дайкон или китайская, японская, белая редька, – корнеплод родом из Японии, который выращивают и в России. Он имеет более нежный, свежий вкус, чем классическая редька, ценится в кулинарии и медицине. Как выглядит необычный овощ, описание сортов, как выбрать и готовить, польза дайкона для мужчин и женщин, а также противопоказания к употреблению, – в материале РИА Новости.
Дайкон
Дайкон – это азиатский корнеплод, внешне напоминающий крупную белую морковь, который приобрел популярность благодаря своему мягкому, слегка сладковатому вкусу и низкой калорийности. "Название "дайкон" с японского переводится как "большой корень", что полностью описывает его внешность. В кулинарии продукт ценят за универсальность – он подходит как для свежих салатов, так и для горячих блюд, маринадов и супов", – рассказывает Максим Калпунов, лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX.
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Состав и калорийность
© ИнфографикаДайкон: польза и вред для здоровья
© Инфографика
Дайкон: польза и вред для здоровья
По словам эксперта, дайкон на 95% состоит из воды, что делает его идеальным продуктом для легких диетических блюд. Он содержит множество витаминов и минералов: витамин С, витамины группы В, калий, кальций и фосфор. При этом калорийность дайкона очень низкая. Так, на 100 г в нем содержится:
- 18 ккал;
- 0,6 г белка;
- 0,1 г жира;
- 4,1 г углеводов.
Виды дайкона
Существует множество сортов дайкона, которые различаются по форме, вкусу и аромату. Максим Калпунов выделил самые известные – японские сорта, такие как сладкий и сочный "Аокуби", круглый и с более мягким вкусом "Шогоин", а также длинный и узкий "Миясиге". Есть более редкие виды, например, китайский зеленый дайкон, который отличается пикантным вкусом, и красный дайкон, обладающий легким фруктовым привкусом.
© iStock.com / Liudmila ChernetskaДайкон
© iStock.com / Liudmila Chernetska
Дайкон
Польза дайкона
Дайкон имеет множество полезных свойств.
Для мужчин
"Для мужчин он ценен калием и кальцием, которые важны для поддержания здоровья сердца и сосудов. К тому же мякоть корнеплода помогает быстрее восстановиться после физических нагрузок, снижая мышечные боли и ускоряя процесс регенерации", – отмечает эксперт.
Для женщин
Женщинам тоже стоит обратить внимание на дайкон. Антиоксиданты в его составе замедляют процессы старения, защищая кожу от ранних морщин и улучшая ее состояние. Максим Калпунов уточняет, что во время беременности корнеплод может стать отличным источником фолиевой кислоты, необходимой для здорового развития плода. Помимо этого, продукт помогает смягчить симптомы ПМС и уменьшает отеки благодаря своим мягким мочегонным свойствам.
Для детей
"Для детей дайкон также полезен. Он богат клетчаткой, улучшающей пищеварение. Также содержит витамины и минералы, которые способствуют правильному развитию организма. Однако из-за необычного вкуса продукт может не сразу понравиться ребенку. Поэтому его следует вводить в рацион постепенно, в небольших количествах в составе салатов или супов", – рекомендует специалист.
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Как употреблять в пищу
Дайкон едят сырым, варят, парят и жарят, маринуют и даже сушат. Свежий дайкон добавляют в салаты, используя для заправки нерафинированное растительное масло, лимонный сок, натуральный йогурт, сметану, сливки.
Подают дайкон и в качестве гарнира к морепродуктам и блюдам из мяса. Корнеплод также добавляют в супы, блюда из риса. А еще его можно потушить с грибами или кальмарами или пожарить с картошкой, нарезая кружочками.
Как выбрать
При выборе дайкона эксперт советует обращать внимание на его внешний вид. Он должен быть твердым, с гладкой кожицей и без темных пятен. Молодые корнеплоды имеют более мягкий вкус, а зрелые – выраженный и пряный. Овощи с зелеными верхушками обычно слаще, чем те, что полностью белые.
Как правильно хранить
Хранить дайкон лучше в холодильнике, завернув его в бумагу или положив в перфорированный пакет. В таком виде он может оставаться свежим до двух недель. "Если вы купили корнеплод с зелеными листьями, их можно использовать в кулинарии, добавляя в салаты или супы", – говорит Максим Калпунов.
© iStock.com / undefined undefinedДайкон
© iStock.com / undefined undefined
Дайкон
Применение в кулинарии
Эксперт рассказывает, что корнеплод добавляют в суши, роллы, супы и салаты. Также его маринуют и подают как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу и рыбе. А для горячих блюд, к примеру, азиатского вока или европейского рагу, продукт можно жарить, тушить и готовить на гриле. При термической обработке он сохраняет свои полезные свойства.
Применение в медицине
В традиционной медицине дайкон пользуется большой популярностью как натуральное отхаркивающее, бактерицидное и противовоспалительное средство. Его применяют при простудных заболеваниях, бронхите, головных болях и проблемах с пищеварением. Однако перед его применением рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы избежать возможных осложнений.
Применение для похудения
Благодаря низкой калорийности японская редька считается диетическим продуктом. В 100-граммовой порции дайкона содержится 1,5 г клетчатки, которая помогает в борьбе с лишним весом. Она на длительное время дарит ощущение сытости и способствует улучшению пищеварения.
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Вред
Чрезмерное употребление овоща может вызывать раздражение органов желудочно-кишечного тракта. Кроме того, при переедании могут появиться неприятные ощущения в животе от скопления газов. Несмотря на все полезные свойства дайкона, злоупотреблять им не стоит.
Противопоказания
По словам эксперта, корнеплод может оказывать раздражающее действие на желудок и кишечник, поэтому его не советуют при язве, гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях печени, почек и кишечника. Также из-за высокого содержания клетчатки он способен вызывать вздутие и метеоризм у людей с чувствительной пищеварительной системой.
Чем дайкон отличается от редьки
Хотя дайкон часто называют белой редькой, он значительно мягче по вкусу и менее острый. Обычная редька обладает более выраженной горечью и пряностью, тогда как дайкон имеет легкий сладковатый вкус.
Мнение эксперта
Максим Калпунов отмечает, что в азиатской кухне дайкон незаменим. Его ценят за освежающий вкус и хрустящую текстуру. Он подходит для тех, кто предпочитает нежные вкусы и даже для детского меню, не вызывая острого ощущения или жжения. Однако перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с диетологом или врачом, чтобы избежать аллергических реакций, несварения или метеоризма.
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