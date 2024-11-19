https://ria.ru/20241119/chelyabinsk-1984548902.html

Алексея Лошкина избрали новым главой Челябинска

Алексея Лошкина избрали новым главой Челябинска - РИА Новости, 19.11.2024

Алексея Лошкина избрали новым главой Челябинска

Депутаты Челябинской городской думы избрали новым главой города экс-руководителя контрольно-счетной палаты региона Алексея Лошкина. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:20

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2024-11-19T11:20

политика

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наталья котова

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Депутаты Челябинской городской думы избрали новым главой города экс-руководителя контрольно-счетной палаты региона Алексея Лошкина. Онлайн-трансляция заседания идет на странице гордумы в соцсети "ВКонтакте". За Лошкина проголосовало большинство депутатов гордумы - 30 человек. "При 30 голосах "за" и двух "против"... По итогам голосования главой города Челябинска избран Лошкин Алексей Александрович", - сообщил председатель гордумы Сергей Буяков. После голосования Лошкин поблагодарил депутатов и других кандидатов за участие в конкурсе и поддержку. "Много сегодня идей я услышал от коллег, которые принимали участие в конкурсе. Я записывал предложения, которые мне показались интересными… Работа будущая наша вместе с вами продолжится. Главное то, что нас ждет впереди, это большая ответственность за город и его жителей, требующая большой самоотдачи не только от меня. Я рассчитываю на вашу поддержку в будущем. Обращаюсь к коллегам из других партий – я открыт для диалога всегда", - сказал глава города. Как сообщалось, губернатор Алексей Текслер наделил экс-главу Челябинска Наталью Котову полномочиями представлять исполнительную власть региона в Совете Федерации. Депутаты на заседании 24 сентября приняли отставку Котовой. Позже врио главы Челябинска был назначен Лошкин. Также был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, на который подали документы 29 человек. Участие в конкурсе 7 ноября приняли 23 человека, из которых были определены 5 победителей, в том числе Лошкин.

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политика, челябинск, наталья котова, алексей текслер, совет федерации рф