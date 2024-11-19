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Алексея Лошкина избрали новым главой Челябинска - РИА Новости, 19.11.2024
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11:20 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/chelyabinsk-1984548902.html
Алексея Лошкина избрали новым главой Челябинска
Алексея Лошкина избрали новым главой Челябинска - РИА Новости, 19.11.2024
Алексея Лошкина избрали новым главой Челябинска
Депутаты Челябинской городской думы избрали новым главой города экс-руководителя контрольно-счетной палаты региона Алексея Лошкина. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:20
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политика
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Депутаты Челябинской городской думы избрали новым главой города экс-руководителя контрольно-счетной палаты региона Алексея Лошкина. Онлайн-трансляция заседания идет на странице гордумы в соцсети "ВКонтакте". За Лошкина проголосовало большинство депутатов гордумы - 30 человек. "При 30 голосах "за" и двух "против"... По итогам голосования главой города Челябинска избран Лошкин Алексей Александрович", - сообщил председатель гордумы Сергей Буяков. После голосования Лошкин поблагодарил депутатов и других кандидатов за участие в конкурсе и поддержку. "Много сегодня идей я услышал от коллег, которые принимали участие в конкурсе. Я записывал предложения, которые мне показались интересными… Работа будущая наша вместе с вами продолжится. Главное то, что нас ждет впереди, это большая ответственность за город и его жителей, требующая большой самоотдачи не только от меня. Я рассчитываю на вашу поддержку в будущем. Обращаюсь к коллегам из других партий – я открыт для диалога всегда", - сказал глава города. Как сообщалось, губернатор Алексей Текслер наделил экс-главу Челябинска Наталью Котову полномочиями представлять исполнительную власть региона в Совете Федерации. Депутаты на заседании 24 сентября приняли отставку Котовой. Позже врио главы Челябинска был назначен Лошкин. Также был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, на который подали документы 29 человек. Участие в конкурсе 7 ноября приняли 23 человека, из которых были определены 5 победителей, в том числе Лошкин.
https://ria.ru/20241105/gubernatory-1982018757.html
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политика, челябинск, наталья котова, алексей текслер, совет федерации рф
Политика, Челябинск, Наталья Котова, Алексей Текслер, Совет Федерации РФ
Алексея Лошкина избрали новым главой Челябинска

Депутаты Челябинской гордумы избрали новым главой города Алексея Лошкина

© Фото : Алексей Лошкин/ВКонтактеАлексей Лошкин
Алексей Лошкин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Алексей Лошкин/ВКонтакте
Алексей Лошкин. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Депутаты Челябинской городской думы избрали новым главой города экс-руководителя контрольно-счетной палаты региона Алексея Лошкина.
Онлайн-трансляция заседания идет на странице гордумы в соцсети "ВКонтакте". За Лошкина проголосовало большинство депутатов гордумы - 30 человек.
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"При 30 голосах "за" и двух "против"... По итогам голосования главой города Челябинска избран Лошкин Алексей Александрович", - сообщил председатель гордумы Сергей Буяков.
После голосования Лошкин поблагодарил депутатов и других кандидатов за участие в конкурсе и поддержку. "Много сегодня идей я услышал от коллег, которые принимали участие в конкурсе. Я записывал предложения, которые мне показались интересными… Работа будущая наша вместе с вами продолжится. Главное то, что нас ждет впереди, это большая ответственность за город и его жителей, требующая большой самоотдачи не только от меня. Я рассчитываю на вашу поддержку в будущем. Обращаюсь к коллегам из других партий – я открыт для диалога всегда", - сказал глава города.
Как сообщалось, губернатор Алексей Текслер наделил экс-главу Челябинска Наталью Котову полномочиями представлять исполнительную власть региона в Совете Федерации. Депутаты на заседании 24 сентября приняли отставку Котовой. Позже врио главы Челябинска был назначен Лошкин. Также был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города, на который подали документы 29 человек. Участие в конкурсе 7 ноября приняли 23 человека, из которых были определены 5 победителей, в том числе Лошкин.
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