https://ria.ru/20241119/briks-1984583703.html

Россия рада, что Моди и Си Цзиньпин провели встречу в Казани, заявил Песков

Россия рада, что Моди и Си Цзиньпин провели встречу в Казани, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024

Россия рада, что Моди и Си Цзиньпин провели встречу в Казани, заявил Песков

Россия рада, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин смогли воспользоваться саммитом БРИКС для проведения двусторонней встречи,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:03

2024-11-19T13:03

2024-11-19T13:03

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия рада, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин смогли воспользоваться саммитом БРИКС для проведения двусторонней встречи, завявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik. "Мы рады, что два лидера, лидер Индии и лидер Китая имели возможность использовать платформу Казани, российского города, для проведения двусторонней встречи. Это была действительно хорошая новость для всех в мире. Но опять же, это была взаимная инициатива Индии и Китая, без какого-либо вмешательства извне, с нашей стороны", - сказал Песков. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241023/indiya-1979469360.html

https://ria.ru/20241022/modi-1979232510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, индия, китай, дмитрий песков, нарендра моди, си цзиньпин, брикс