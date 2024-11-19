Рейтинг@Mail.ru
Россия рада, что Моди и Си Цзиньпин провели встречу в Казани, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/briks-1984583703.html
Россия рада, что Моди и Си Цзиньпин провели встречу в Казани, заявил Песков
Россия рада, что Моди и Си Цзиньпин провели встречу в Казани, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2024
Россия рада, что Моди и Си Цзиньпин провели встречу в Казани, заявил Песков
Россия рада, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин смогли воспользоваться саммитом БРИКС для проведения двусторонней встречи,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:03
2024-11-19T13:03
в мире
россия
индия
китай
дмитрий песков
нарендра моди
си цзиньпин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979618928_0:477:2792:2048_1920x0_80_0_0_4380750850a11e44a65e07a7fc1e3805.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия рада, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин смогли воспользоваться саммитом БРИКС для проведения двусторонней встречи, завявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России". Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik. "Мы рады, что два лидера, лидер Индии и лидер Китая имели возможность использовать платформу Казани, российского города, для проведения двусторонней встречи. Это была действительно хорошая новость для всех в мире. Но опять же, это была взаимная инициатива Индии и Китая, без какого-либо вмешательства извне, с нашей стороны", - сказал Песков. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241023/indiya-1979469360.html
https://ria.ru/20241022/modi-1979232510.html
россия
индия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979618928_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_81df0b9438500b74287d85c85064c9a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, китай, дмитрий песков, нарендра моди, си цзиньпин, брикс
В мире, Россия, Индия, Китай, Дмитрий Песков, Нарендра Моди, Си Цзиньпин, БРИКС
Россия рада, что Моди и Си Цзиньпин провели встречу в Казани, заявил Песков

Песков заявил, что Моди и Си Цзиньпин использовали саммит БРИКС для встречи

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия рада, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин смогли воспользоваться саммитом БРИКС для проведения двусторонней встречи, завявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
Индийский военный автомобиль на шоссе Сринагар — Ладакх в Гагангее, Кашмире, контролируемом Индией - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
"Разрубить узел". Индия и Китай на пороге смелого решения в отношении США
23 октября, 07:25
"Мы рады, что два лидера, лидер Индии и лидер Китая имели возможность использовать платформу Казани, российского города, для проведения двусторонней встречи. Это была действительно хорошая новость для всех в мире. Но опять же, это была взаимная инициатива Индии и Китая, без какого-либо вмешательства извне, с нашей стороны", - сказал Песков.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Моди выразил надежду на укрепление партнерства Индии и России
22 октября, 06:45
 
В миреРоссияИндияКитайДмитрий ПесковНарендра МодиСи ЦзиньпинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала