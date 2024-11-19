Россия рада, что Моди и Си Цзиньпин провели встречу в Казани, заявил Песков
Песков заявил, что Моди и Си Цзиньпин использовали саммит БРИКС для встречи
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 ноя - РИА Новости. Россия рада, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин смогли воспользоваться саммитом БРИКС для проведения двусторонней встречи, завявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече "Новые возможности для сотрудничества между индийскими и российскими СМИ: укрепление связей между народами Индии и России".
Встреча с главными редакторами индийских СМИ проходит под эгидой Sputnik.
"Мы рады, что два лидера, лидер Индии и лидер Китая имели возможность использовать платформу Казани, российского города, для проведения двусторонней встречи. Это была действительно хорошая новость для всех в мире. Но опять же, это была взаимная инициатива Индии и Китая, без какого-либо вмешательства извне, с нашей стороны", - сказал Песков.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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