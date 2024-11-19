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В Бразилии задержали подозреваемых в попытке убийства президента - РИА Новости, 19.11.2024
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18:55 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/braziliya-1984689135.html
В Бразилии задержали подозреваемых в попытке убийства президента
В Бразилии задержали подозреваемых в попытке убийства президента - РИА Новости, 19.11.2024
В Бразилии задержали подозреваемых в попытке убийства президента
Четверо спецназовцев и один полицейский были задержаны во вторник федеральной полицией Бразилии по подозрению в попытке убийства президента страны Луиса Инасиу... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:55
2024-11-19T18:55
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рио-де-жанейро (город)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Четверо спецназовцев и один полицейский были задержаны во вторник федеральной полицией Бразилии по подозрению в попытке убийства президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его вице-президента Жералду Алкмина в 2022 году, а также организации госпереворота, сообщает портал G1. По данным портала, военные были задержаны в Рио-де-Жанейро, где они принимали участие в обеспечении безопасности саммита лидеров G20. Позже портал удалил эту информацию. "Федеральная полиция начала во вторник операцию против преступной организации, которая, как сообщается, планировала государственный переворот после выборов 2022 года, чтобы помешать инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и ограничить деятельность судебной власти", - говорится в публикации. Отмечается, что 15 декабря 2022 года они планировали убить президента и вице-президента Бразилии. По данным портала, среди задержанных четверо военных Бразилии, которые служат в силах специального назначения, а также федеральный полицейский.
https://ria.ru/20241117/mask-1984225494.html
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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), луис инасиу лула да силва, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Луис Инасиу Лула да Силва, Большая двадцатка, Саммит G20
В Бразилии задержали подозреваемых в попытке убийства президента

В Бразилии задержали спецназовцев по подозрению в попытке убийства президента

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Четверо спецназовцев и один полицейский были задержаны во вторник федеральной полицией Бразилии по подозрению в попытке убийства президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы и его вице-президента Жералду Алкмина в 2022 году, а также организации госпереворота, сообщает портал G1.
По данным портала, военные были задержаны в Рио-де-Жанейро, где они принимали участие в обеспечении безопасности саммита лидеров G20. Позже портал удалил эту информацию.
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"Федеральная полиция начала во вторник операцию против преступной организации, которая, как сообщается, планировала государственный переворот после выборов 2022 года, чтобы помешать инаугурации президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и ограничить деятельность судебной власти", - говорится в публикации.
Отмечается, что 15 декабря 2022 года они планировали убить президента и вице-президента Бразилии. По данным портала, среди задержанных четверо военных Бразилии, которые служат в силах специального назначения, а также федеральный полицейский.
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В миреБразилияРио-де-Жанейро (город)Луис Инасиу Лула да СилваБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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