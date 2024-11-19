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Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 19.11.2024 (обновлено: 22:00 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/bpla-1984712924.html
Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники
Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 19.11.2024
Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники
Несколько украинских беспилотников сбиты над Алексеевским округом в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T21:52
2024-11-19T22:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
алексеевка
вячеслав гладков
россия
украина
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты над Алексеевским округом в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Алексеевским округом сработала наша система ПВО, сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что в городе Алексеевка в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения. Кроме того, зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света."Оперативные и аварийные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - добавил он.
https://ria.ru/20241119/drony-1984711143.html
белгородская область
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белгородская область, алексеевка, вячеслав гладков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Алексеевка, Вячеслав Гладков, Россия, Украина
Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники

Над Белгородской областью сбили несколько украинских БПЛА

© РИА Новости / Ксения Михайлова | Перейти в медиабанкОсколки от снарядов
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты над Алексеевским округом в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Над Алексеевским округом сработала наша система ПВО, сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что в городе Алексеевка в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения. Кроме того, зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света.
"Оперативные и аварийные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьАлексеевкаВячеслав ГладковРоссияУкраина
 
 
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