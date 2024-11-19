https://ria.ru/20241119/bpla-1984712924.html

Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники

Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 19.11.2024

Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники

Несколько украинских беспилотников сбиты над Алексеевским округом в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:52

2024-11-19T21:52

2024-11-19T22:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

алексеевка

вячеслав гладков

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877250917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31c75f4f7c67f5ac7469f9c93b537b58.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Несколько украинских беспилотников сбиты над Алексеевским округом в Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Алексеевским округом сработала наша система ПВО, сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал", - написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что в городе Алексеевка в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения. Кроме того, зафиксированы повреждения на инфраструктурном объекте и на линии электропередач. Жители нескольких улиц временно остаются без света."Оперативные и аварийные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - добавил он.

https://ria.ru/20241119/drony-1984711143.html

белгородская область

алексеевка

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, алексеевка, вячеслав гладков, россия, украина