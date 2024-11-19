https://ria.ru/20241119/bpla-1984712674.html
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 19.11.2024
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Алескандр Богомаз. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T21:47
2024-11-19T21:47
2024-11-19T21:53
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877250917_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_31c75f4f7c67f5ac7469f9c93b537b58.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Алескандр Богомаз."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.Ранее во вторник он сообщил, что в общей сложности 11 украинских беспилотников уничтожены в небе над Брянской областью.
https://ria.ru/20241119/drony-1984711143.html
брянская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877250917_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ca2ee48a09af27a0e53238a73a7f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник самолетного типа