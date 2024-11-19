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Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 19.11.2024

Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Алескандр Богомаз. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:47

2024-11-19T21:47

2024-11-19T21:53

специальная военная операция на украине

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Еще один БПЛА самолетного типа уничтожен над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Алескандр Богомаз."Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.Ранее во вторник он сообщил, что в общей сложности 11 украинских беспилотников уничтожены в небе над Брянской областью.

https://ria.ru/20241119/drony-1984711143.html

брянская область

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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина