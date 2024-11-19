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В Астраханской области объявили опасность атаки БПЛА
В Астраханской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.11.2024
В Астраханской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил глава района Владимир Михед. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:30
2024-11-19T18:30
2024-11-19T18:30
специальная военная операция на украине
ахтубинский район
астраханская область
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил глава района Владимир Михед. "Внимание всем! "Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов"... Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь информацией на официальных страницах глав. Буду сообщать об изменениях обстановки", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241119/spetsoperatsiya-1984615481.html
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ахтубинский район, астраханская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Ахтубинский район, Астраханская область, Россия
В Астраханской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ахтубинском районе Астраханской области объявили опасность атаки БПЛА