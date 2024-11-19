https://ria.ru/20241119/bpla-1984683561.html

В Астраханской области объявили опасность атаки БПЛА

В Астраханской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.11.2024

В Астраханской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил глава района Владимир Михед. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:30

2024-11-19T18:30

2024-11-19T18:30

специальная военная операция на украине

ахтубинский район

астраханская область

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ахтубинском районе Астраханской области, сообщил глава района Владимир Михед. "Внимание всем! "Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов"... Сохраняйте спокойствие и руководствуйтесь информацией на официальных страницах глав. Буду сообщать об изменениях обстановки", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241119/spetsoperatsiya-1984615481.html

ахтубинский район

астраханская область

россия

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2024

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ахтубинский район, астраханская область, россия