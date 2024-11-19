https://ria.ru/20241119/borrel-1984682813.html

Боррель оценил возможность столкновения войск России и ЕС на Украине

Боррель оценил возможность столкновения войск России и ЕС на Украине - РИА Новости, 19.11.2024

Боррель оценил возможность столкновения войск России и ЕС на Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об уверенности в том, что столкновение России с европейским войсками на Украине "не предвидится". РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T18:26

2024-11-19T18:26

2024-11-19T18:37

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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об уверенности в том, что столкновение России с европейским войсками на Украине "не предвидится". "Мы не являемся воюющей стороной, не являемся частью войны. На территории Украины нет европейских войск, столкновение России с европейскими войсками на поле боя не предвидится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза. Боррель в очередной раз подчеркнул, что "ЕС лишь оказывает военную помощь Киеву". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские военные с самого начала говорили, что поставленные ВСУ западные танки будут гореть так же, как любые другие.

https://ria.ru/20241119/borrel-1984669618.html

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в мире, россия, украина, брюссель, жозеп боррель, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато, вооруженные силы украины