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Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева - РИА Новости, 19.11.2024
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17:43 19.11.2024 (обновлено: 17:44 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/borrel-1984671087.html
Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева
Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева - РИА Новости, 19.11.2024
Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил потратить большую часть второго транша Киеву из доходов от замороженных активов РФ весной 2025 года на... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:43
2024-11-19T17:44
киев
россия
украина
жозеп боррель
евросоюз
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брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил потратить большую часть второго транша Киеву из доходов от замороженных активов РФ весной 2025 года на закупку вооружений для Украины. "Я предложил потратить большую часть этого транша на закупку необходимого военного оборудования для Украины напрямую", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза. Ранее источник в ЕС заявлял журналистам, что второй транш ЕС на военную помощь Киеву из доходов от активов РФ на 1,9 миллиарда евро будет доступен в марте-апреле 2025 года, обсуждается его распределение.
https://ria.ru/20241119/borrel-1984669618.html
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киев, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, в мире, брюссель
Киев, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, В мире, Брюссель
Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева

Боррель предложил потратить доходы от российских активов на оружие для Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил потратить большую часть второго транша Киеву из доходов от замороженных активов РФ весной 2025 года на закупку вооружений для Украины.
"Я предложил потратить большую часть этого транша на закупку необходимого военного оборудования для Украины напрямую", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза.
Ранее источник в ЕС заявлял журналистам, что второй транш ЕС на военную помощь Киеву из доходов от активов РФ на 1,9 миллиарда евро будет доступен в марте-апреле 2025 года, обсуждается его распределение.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель
Вчера, 17:40
 
КиевРоссияУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзВ миреБрюссель
 
 
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