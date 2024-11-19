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Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева
Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева - РИА Новости, 19.11.2024
Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил потратить большую часть второго транша Киеву из доходов от замороженных активов РФ весной 2025 года на... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:43
2024-11-19T17:43
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил потратить большую часть второго транша Киеву из доходов от замороженных активов РФ весной 2025 года на закупку вооружений для Украины. "Я предложил потратить большую часть этого транша на закупку необходимого военного оборудования для Украины напрямую", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза. Ранее источник в ЕС заявлял журналистам, что второй транш ЕС на военную помощь Киеву из доходов от активов РФ на 1,9 миллиарда евро будет доступен в марте-апреле 2025 года, обсуждается его распределение.
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Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева
Боррель предложил потратить доходы от российских активов на оружие для Украины