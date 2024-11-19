https://ria.ru/20241119/borrel-1984671087.html

Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева

Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева - РИА Новости, 19.11.2024

Боррель предложил тратить доходы от российских активов на оружие для Киева

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил потратить большую часть второго транша Киеву из доходов от замороженных активов РФ весной 2025 года на... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:43

2024-11-19T17:43

2024-11-19T17:44

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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложил потратить большую часть второго транша Киеву из доходов от замороженных активов РФ весной 2025 года на закупку вооружений для Украины. "Я предложил потратить большую часть этого транша на закупку необходимого военного оборудования для Украины напрямую", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза. Ранее источник в ЕС заявлял журналистам, что второй транш ЕС на военную помощь Киеву из доходов от активов РФ на 1,9 миллиарда евро будет доступен в марте-апреле 2025 года, обсуждается его распределение.

https://ria.ru/20241119/borrel-1984669618.html

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киев, россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, в мире, брюссель