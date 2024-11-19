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Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель
Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель - РИА Новости, 19.11.2024
Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что не все главы МИД и минобороны стран ЕС на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:40
2024-11-19T17:40
2024-11-19T17:49
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что не все главы МИД и минобороны стран ЕС на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать помощь Киеву на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа."У нас новый сценарий, новый президент в Белом доме, у которого, как кажется, есть свой сценарий по прекращению войны. Но я могу сказать, что большинство стран на встречах сегодня и вчера показали готовность продолжать поддержку, за исключением нескольких исключений. Да, есть пара стран, которые не проявили энтузиазма в продолжении поддержки Украины", - признал глава евродипломатии.
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в мире, киев, евросоюз, жозеп боррель, брюссель, сша, дональд трамп
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Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель
Боррель: не все главы МИД и МО стран ЕС готовы дальше помогать Украине