https://ria.ru/20241119/borrel-1984669618.html

Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель

Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель - РИА Новости, 19.11.2024

Не все в ЕС выразили готовность помогать Киеву, признал Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что не все главы МИД и минобороны стран ЕС на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:40

2024-11-19T17:40

2024-11-19T17:49

в мире

киев

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что не все главы МИД и минобороны стран ЕС на встречах в Брюсселе 18 и 19 ноября выразили готовность продолжать помощь Киеву на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа."У нас новый сценарий, новый президент в Белом доме, у которого, как кажется, есть свой сценарий по прекращению войны. Но я могу сказать, что большинство стран на встречах сегодня и вчера показали готовность продолжать поддержку, за исключением нескольких исключений. Да, есть пара стран, которые не проявили энтузиазма в продолжении поддержки Украины", - признал глава евродипломатии.

https://ria.ru/20241119/borrel-1984541535.html

киев

брюссель

сша

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в мире, киев, евросоюз, жозеп боррель, брюссель, сша, дональд трамп