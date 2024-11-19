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Боррель отреагировал на разрешение США на удары вглубь России - РИА Новости, 19.11.2024
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10:54 19.11.2024 (обновлено: 11:05 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/borrel-1984541535.html
Боррель отреагировал на разрешение США на удары вглубь России
Боррель отреагировал на разрешение США на удары вглубь России - РИА Новости, 19.11.2024
Боррель отреагировал на разрешение США на удары вглубь России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что разрешение США на удары Киева вглубь РФ якобы "соответствует международному праву", полагает, что этому последуют... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:54
2024-11-19T11:05
в мире
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россия
киев
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что разрешение США на удары Киева вглубь РФ якобы "соответствует международному праву", полагает, что этому последуют все страны ЕС."После длительных дискуссий президент (США - ред.) Байден разрешил использование дальнобойного оружия – до 300 километров вглубь территории РФ. Это очень хорошая новость для Украины, они просили об этом… В ЕС – это (разрешение на нанесение ударов – ред.) относится к национальной компетенции, некоторые страны уже идут по этому пути открыто, другие делают это без слов, кто-то пока ничего не заявил, но я уверен, что они последуют примеру США, позволив бороться с Россией на территории России… Это полностью соответствует международному праву", - заявил он перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран Евросоюза.По словам Борреля, "сегодня будем это обсуждать, я рассчитываю, что все страны ЕС последуют за решением США".Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности и качественно новую ситуацию с точки зрения вовлеченности США в конфликт. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.Ранее Путин заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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в мире, сша, россия, киев, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Киев, Евросоюз, Выборы президента США — 2024, Специальная военная операция на Украине
Боррель отреагировал на разрешение США на удары вглубь России

Боррель: разрешение США бить вглубь России соответствует международному праву

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что разрешение США на удары Киева вглубь РФ якобы "соответствует международному праву", полагает, что этому последуют все страны ЕС.
"После длительных дискуссий президент (США - ред.) Байден разрешил использование дальнобойного оружия – до 300 километров вглубь территории РФ. Это очень хорошая новость для Украины, они просили об этом… В ЕС – это (разрешение на нанесение ударов – ред.) относится к национальной компетенции, некоторые страны уже идут по этому пути открыто, другие делают это без слов, кто-то пока ничего не заявил, но я уверен, что они последуют примеру США, позволив бороться с Россией на территории России… Это полностью соответствует международному праву", - заявил он перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран Евросоюза.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
По словам Борреля, "сегодня будем это обсуждать, я рассчитываю, что все страны ЕС последуют за решением США".
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности и качественно новую ситуацию с точки зрения вовлеченности США в конфликт. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Ранее Путин заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
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