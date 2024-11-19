https://ria.ru/20241119/borrel-1984541275.html

Боррель призвал страны ЕС не полагаться только на НАТО

Боррель призвал страны ЕС не полагаться только на НАТО - РИА Новости, 19.11.2024

Боррель призвал страны ЕС не полагаться только на НАТО

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны сообщества должны иметь собственные возможности для своей обороны и не полагаться только на НАТО. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:56

2024-11-19T10:56

2024-11-19T10:56

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жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны сообщества должны иметь собственные возможности для своей обороны и не полагаться только на НАТО. "Мы должны иметь собственные возможности для обороны… Мы не должны только производить боеприпасы и рассчитывать, что НАТО будет нас защищать. Мы должны иметь собственные возможности для обороны. Внутри НАТО, но собственную ответственность за нашу оборону", - заявил он перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран Евросоюза.

https://ria.ru/20240409/soyuzniki-1938903684.html

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в мире, брюссель, жозеп боррель, нато, евросоюз, выборы президента сша — 2024