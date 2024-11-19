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Боррель призвал страны ЕС не полагаться только на НАТО - РИА Новости, 19.11.2024
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10:56 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/borrel-1984541275.html
Боррель призвал страны ЕС не полагаться только на НАТО
Боррель призвал страны ЕС не полагаться только на НАТО - РИА Новости, 19.11.2024
Боррель призвал страны ЕС не полагаться только на НАТО
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны сообщества должны иметь собственные возможности для своей обороны и не полагаться только на НАТО. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:56
2024-11-19T10:56
в мире
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жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны сообщества должны иметь собственные возможности для своей обороны и не полагаться только на НАТО. "Мы должны иметь собственные возможности для обороны… Мы не должны только производить боеприпасы и рассчитывать, что НАТО будет нас защищать. Мы должны иметь собственные возможности для обороны. Внутри НАТО, но собственную ответственность за нашу оборону", - заявил он перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран Евросоюза.
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в мире, брюссель, жозеп боррель, нато, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, Брюссель, Жозеп Боррель, НАТО, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
Боррель призвал страны ЕС не полагаться только на НАТО

Боррель: страны ЕС должны иметь собственные возможности для обороны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖозеп Боррел
Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Жозеп Боррел . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны сообщества должны иметь собственные возможности для своей обороны и не полагаться только на НАТО.
"Мы должны иметь собственные возможности для обороны… Мы не должны только производить боеприпасы и рассчитывать, что НАТО будет нас защищать. Мы должны иметь собственные возможности для обороны. Внутри НАТО, но собственную ответственность за нашу оборону", - заявил он перед началом в Брюсселе заседания глав минобороны стран Евросоюза.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
США больше не готовы защищать всех союзников по НАТО, заявил Боррель
9 апреля, 17:37
 
В миреБрюссельЖозеп БоррельНАТОЕвросоюзВыборы президента США — 2024
 
 
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