https://ria.ru/20241119/bloomberg-1984661276.html

На Западе назвали неожиданное последствие изменения ядерной доктрины России

На Западе назвали неожиданное последствие изменения ядерной доктрины России - РИА Новости, 19.11.2024

На Западе назвали неожиданное последствие изменения ядерной доктрины России

Новость о том, что в России обновили ядерную доктрину, всколыхнула мировые рынки, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:09

2024-11-19T17:09

2024-11-19T17:09

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сша

европа

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Новость о том, что в России обновили ядерную доктрину, всколыхнула мировые рынки, сообщает Bloomberg."Фьючерсы S&P 500 упали на 0,4% <…>, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на шесть базисных пунктов до 4,36%", — передает агентство.По данным Bloomberg, потрясение было более заметным в Европе: доходность немецких облигаций упала до самого низкого уровня с октября, а основной фондовый индекс Польши упал более чем на 3%.Во вторник был опубликован указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы страны.

https://ria.ru/20241119/lavrov-1984656062.html

https://ria.ru/20241119/rossiya-1984639094.html

россия

сша

европа

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россия, сша, европа, владимир путин, s&p 500