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На Западе назвали неожиданное последствие изменения ядерной доктрины России
На Западе назвали неожиданное последствие изменения ядерной доктрины России - РИА Новости, 19.11.2024
На Западе назвали неожиданное последствие изменения ядерной доктрины России
Новость о том, что в России обновили ядерную доктрину, всколыхнула мировые рынки, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:09
2024-11-19T17:09
2024-11-19T17:09
россия
сша
европа
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Новость о том, что в России обновили ядерную доктрину, всколыхнула мировые рынки, сообщает Bloomberg."Фьючерсы S&P 500 упали на 0,4% <…>, доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на шесть базисных пунктов до 4,36%", — передает агентство.По данным Bloomberg, потрясение было более заметным в Европе: доходность немецких облигаций упала до самого низкого уровня с октября, а основной фондовый индекс Польши упал более чем на 3%.Во вторник был опубликован указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы страны.
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984656062.html
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россия, сша, европа, владимир путин, s&p 500
Россия, США, Европа, Владимир Путин, S&P 500
На Западе назвали неожиданное последствие изменения ядерной доктрины России
Bloomberg: мировые рынки упали после обновления ядерной доктрины России