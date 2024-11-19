https://ria.ru/20241119/biznes-1984578474.html

День российского бизнеса прошел на климатической конференции ООН в Баку

День российского бизнеса прошел на климатической конференции ООН в Баку - РИА Новости, 19.11.2024

День российского бизнеса прошел на климатической конференции ООН в Баку

День российского бизнеса прошел на ключевой международной переговорной площадке по климату – 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:50

2024-11-19T12:50

2024-11-19T12:50

россия

баку

экономика

оон

никита кондратьев

борис титов

брикс

российский союз промышленников и предпринимателей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984571968_0:145:3001:1833_1920x0_80_0_0_c2933fa57bb86d26eca2d71863200126.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. День российского бизнеса прошел на ключевой международной переговорной площадке по климату – 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящей в эти дни в Баку, сообщили в РСПП, который традиционно выступает организатором мероприятия. В рамках Дня российского бизнеса состоялись экспертные сессии, посвященные климатической кооперации бизнеса стран БРИКС, а также лучшим практикам декарбонизации российских компаний. В сессии "Климатическая кооперация бизнеса стран БРИКС – 2024 год и перспективы" приняли участие: специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, заместитель председателя комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Сергей Твердохлеб, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев и другие. Спикеры обсудили прогресс, достигнутый в рамках российского председательства в БРИКС в 2024 году, а также перспективные направления развития климатической кооперации как на уровне стран, так и на уровне деловых кругов. Как отметил Твердохлеб, деловые круги стран БРИКС все больше внимания уделяют климатической справедливости и вопросам исторической ответственности западных стран за основной вклад в изменения климата. Этому способствует не только курс на климатическую кооперацию развивающихся стран и выделение климата в отдельный переговорный трек в рамках БРИКС, но и введение западными странами трансграничных углеродных барьеров. "Бизнес все чаще задается вопросом – почему в рамках таких механизмов страны с высокими уровнями выбросов парниковых газов на душу населения наказывают платежами экспортеров из стран, где выбросы на душу населения значительно ниже? Методика расчета таких платежей на сегодняшний день несправедлива, поскольку оценивает лишь углеродный след продукции, всецело зависящий от доступа к низкоуглеродным технологиям и финансированию, а не вклад страны в изменения климата", - сообщил спикер. По его словам, российский бизнес ждет интенсивного развития сотрудничества по климату в БРИКС, которое может повлиять и на динамику и приоритеты международного переговорного процесса, в том числе на площадках Парижского соглашения и РКИК ООН. В ходе второй сессии "Лучшие практики декарбонизации российских компаний – поиски сбалансированных решений" представители "Северстали", "РусГидро", "ИнтерРАО", "ФосАгро", "Промсвязьбанка", "Б1-Консалт", Ассоциации утилизаторов отходов "Клевер", а также КБ "Центр-Инвест" обсудили амбициозность планов декарбонизации крупного российского бизнеса и управление климатическими рисками. По словам спикеров, в условиях высокой экономической неопределенности и сложностей с доступом к технологиям и рынкам капитала, российские компании не только не отказались от своих стратегий по снижению выбросов, но и значительно диверсифицировали свои портфели за счет разнообразных климатических проектов – как в рамках производственных процессов, так и в природных экосистемах.

https://ria.ru/20241114/memorandum-1983811478.html

https://ria.ru/20241112/sor29-1983387086.html

россия

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, баку, экономика, оон, никита кондратьев, борис титов, брикс, российский союз промышленников и предпринимателей