https://ria.ru/20241119/bespilotnik-1984533331.html

В Брянской области уничтожили еще один беспилотник

В Брянской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 19.11.2024

В Брянской области уничтожили еще один беспилотник

Еще один беспилотник самолетного типа обнаружили и уничтожили силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:20

2024-11-19T10:20

2024-11-19T10:20

специальная военная операция на украине

брянская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ТУЛА, 19 ноя - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа обнаружили и уничтожили силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении. По данным Минобороны РФ, во вторник с 7.15 до 8.35 мск силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Белгородской областью.

https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html

брянская область

белгородская область

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брянская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность