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В Брянской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:20 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/bespilotnik-1984533331.html
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 19.11.2024
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник
Еще один беспилотник самолетного типа обнаружили и уничтожили силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:20
2024-11-19T10:20
специальная военная операция на украине
брянская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ТУЛА, 19 ноя - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа обнаружили и уничтожили силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении. По данным Минобороны РФ, во вторник с 7.15 до 8.35 мск силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Белгородской областью.
https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html
брянская область
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брянская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Брянской области уничтожили еще один беспилотник

Губернатор: в Брянской области уничтожили еще один беспилотник

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Архивное фото
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ТУЛА, 19 ноя - РИА Новости. Еще один беспилотник самолетного типа обнаружили и уничтожили силами ПВО в Брянской области, сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.
"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен еще один БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны РФ, во вторник с 7.15 до 8.35 мск силы ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Брянской областью и один - над Белгородской областью.
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Вчера, 05:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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