https://ria.ru/20241119/bayden-1984712067.html

Байден отказался подтверждать разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России

Байден отказался подтверждать разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России - РИА Новости, 19.11.2024

Байден отказался подтверждать разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, совет национальной безопасности Белого дома, министерство обороны и государственный департамент США отказываются... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:42

2024-11-19T21:42

2024-11-19T21:42

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, совет национальной безопасности Белого дома, министерство обороны и государственный департамент США отказываются отвечать на запросы с целью официально подтвердить выданное Украине разрешение наносить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории России. Как сообщает пул журналистов Белого дома, американский лидер, находящийся на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро, во вторник проигнорировал многочисленные вопросы представителей СМИ о разрешении Украине использовать дальнобойные системы вооружения для ударов по РФ. Кроме того, Совет национальной безопасности, Пентагон и госдепартамент по состоянию на 13.15 вторника по местному времени (21.15 мск) не ответили на запросы РИА Новости с просьбой подтвердить информацию о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать ATACMS для дальних ударов по РФ. В понедельник в Пентагоне сообщили РИА Новости, что не могут подтвердить выдачу подобного разрешения. В госдепартаменте в понедельник ответили агентству, что позиция ведомства соответствует озвученному заявлению официального представителя госдепа Мэттью Миллера. Тот ранее также сказал, что не может подтвердить изменение позиции Вашингтона в этом вопросе. Американские власти сохраняют молчание на фоне многочисленных заявлений за пределами США и публикаций в прессе о том, что ВСУ получили разрешение использовать ATACMS для дальних ударов по России, а также сообщения министерства обороны РФ. Как сообщило во вторник министерство обороны РФ, ВСУ ночью во вторник нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, российская ПВО сбила пять ракет, одна была повреждена, жертв и разрушений нет. Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь РФ, и заявил о намерении использовать баллистические ракеты ATACMS. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241119/bayden-1984635331.html

https://ria.ru/20241119/nato-1984602453.html

https://ria.ru/20241119/reshenie-1984583554.html

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