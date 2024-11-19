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"Грандиозный конец": в сенате США выступили с предупреждением Байдену - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:55 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/bayden-1984502139.html
"Грандиозный конец": в сенате США выступили с предупреждением Байдену
"Грандиозный конец": в сенате США выступили с предупреждением Байдену - РИА Новости, 19.11.2024
"Грандиозный конец": в сенате США выступили с предупреждением Байдену
Разрешение наносить удары вглубь России американскими ракетами, данное ВСУ из Вашингтона, не соответствует конституции США и ставит страну под угрозу мировой... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T04:55
2024-11-19T04:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
рэнд пол
сенат сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Разрешение наносить удары вглубь России американскими ракетами, данное ВСУ из Вашингтона, не соответствует конституции США и ставит страну под угрозу мировой войны, заявил американский сенатор Рэнд Пол в социальной сети X."Просто грандиозный финал (действующего президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена — подтолкнуть нас всех к третьей мировой до своего ухода. &lt;...&gt; Это антиконституционное решение в поддержку непродуманного плана (Байдена по Украине. — Прим. ред.)", — написал он.По мнению сенатора, мнимые преимущества эскалации конфликта на Украине не перевешивают угрозы разрушительной для США мировой войны. Вашингтону необходимо сменить свой подход к противостоянию."Конфликт на Украине должен закончиться переговорами", — призвал политик.Как сообщил пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, разрешение на удары дальнобойным оружием, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно подобных шагов.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html
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в мире, россия, сша, украина, рэнд пол, сенат сша, вооруженные силы украины, владимир путин, дмитрий песков, atacms
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Рэнд Пол, Сенат США, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ATACMS
"Грандиозный конец": в сенате США выступили с предупреждением Байдену

Сенатор Пол: решение Байдена по ATACMS противоречит конституции

© AP Photo / Manuel Balce CenetaСенатор-республиканец Рэнд Пол
Сенатор-республиканец Рэнд Пол - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Сенатор-республиканец Рэнд Пол. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Разрешение наносить удары вглубь России американскими ракетами, данное ВСУ из Вашингтона, не соответствует конституции США и ставит страну под угрозу мировой войны, заявил американский сенатор Рэнд Пол в социальной сети X.
"Просто грандиозный финал (действующего президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена — подтолкнуть нас всех к третьей мировой до своего ухода. <...> Это антиконституционное решение в поддержку непродуманного плана (Байдена по Украине. — Прим. ред.)", — написал он.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
"Для стрельбы по Америке". В США испугались ответа России на удары ATACMS
03:28
По мнению сенатора, мнимые преимущества эскалации конфликта на Украине не перевешивают угрозы разрушительной для США мировой войны. Вашингтону необходимо сменить свой подход к противостоянию.
"Конфликт на Украине должен закончиться переговорами", — призвал политик.
Как сообщил пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, разрешение на удары дальнобойным оружием, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно подобных шагов.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
© ИнфографикаМаксимальная дальность полета ракет GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Максимальная дальность полета ракет GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
© Инфографика
Максимальная дальность полета ракет GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаРэнд ПолСенат СШАВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинДмитрий ПесковATACMS
 
 
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