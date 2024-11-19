https://ria.ru/20241119/bayden-1984502139.html

"Грандиозный конец": в сенате США выступили с предупреждением Байдену

"Грандиозный конец": в сенате США выступили с предупреждением Байдену - РИА Новости, 19.11.2024

"Грандиозный конец": в сенате США выступили с предупреждением Байдену

Разрешение наносить удары вглубь России американскими ракетами, данное ВСУ из Вашингтона, не соответствует конституции США и ставит страну под угрозу мировой... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T04:55

2024-11-19T04:55

2024-11-19T04:55

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

рэнд пол

сенат сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902433782_0:121:3072:1848_1920x0_80_0_0_d79a1353b67c2256094a610c850eb4a7.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Разрешение наносить удары вглубь России американскими ракетами, данное ВСУ из Вашингтона, не соответствует конституции США и ставит страну под угрозу мировой войны, заявил американский сенатор Рэнд Пол в социальной сети X."Просто грандиозный финал (действующего президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена — подтолкнуть нас всех к третьей мировой до своего ухода. <...> Это антиконституционное решение в поддержку непродуманного плана (Байдена по Украине. — Прим. ред.)", — написал он.По мнению сенатора, мнимые преимущества эскалации конфликта на Украине не перевешивают угрозы разрушительной для США мировой войны. Вашингтону необходимо сменить свой подход к противостоянию."Конфликт на Украине должен закончиться переговорами", — призвал политик.Как сообщил пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, разрешение на удары дальнобойным оружием, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно подобных шагов.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241119/udary-1984496956.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, рэнд пол, сенат сша, вооруженные силы украины, владимир путин, дмитрий песков, atacms