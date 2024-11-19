"Грандиозный конец": в сенате США выступили с предупреждением Байдену
Сенатор Пол: решение Байдена по ATACMS противоречит конституции
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСенатор-республиканец Рэнд Пол
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Сенатор-республиканец Рэнд Пол. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Разрешение наносить удары вглубь России американскими ракетами, данное ВСУ из Вашингтона, не соответствует конституции США и ставит страну под угрозу мировой войны, заявил американский сенатор Рэнд Пол в социальной сети X.
"Просто грандиозный финал (действующего президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена — подтолкнуть нас всех к третьей мировой до своего ухода. <...> Это антиконституционное решение в поддержку непродуманного плана (Байдена по Украине. — Прим. ред.)", — написал он.
По мнению сенатора, мнимые преимущества эскалации конфликта на Украине не перевешивают угрозы разрушительной для США мировой войны. Вашингтону необходимо сменить свой подход к противостоянию.
"Конфликт на Украине должен закончиться переговорами", — призвал политик.
Как сообщил пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, разрешение на удары дальнобойным оружием, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно подобных шагов.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
© ИнфографикаМаксимальная дальность полета ракет GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
© Инфографика
Максимальная дальность полета ракет GMLRS, ATACMS и Storm Shadow