Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20
Захарова: Запад не смог "устроить цирк" с совместной фотографией на саммите G20
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Представители западных стран, не сумев "устроить цирк" с организацией совместной фотографии на саммите в Рио-де-Жанейро, предпочли не появляться на ней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщили ранее в Белом доме, Байден не присутствовал на общей фотографии лидеров "Большой двадцатки" (G20) из-за логистических проблем, а не потому что он якобы хотел таким образом избежать встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Многие недоумевали, почему на коллективной фотографии лидеров двадцатки в Рио не могут найти Байдена. Американская делегация пояснила: это не из-за Сергея Лаврова, а из-за логистических проблем. Теперь это так называется - запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой. Также на фото не было канадца и итальянки", - написала она в своем Telegram-канале.
"Раньше западники в тех форматах, где отсутствовала сопротивляемость у подмятых ими подпевал, устраивали цирк с фотографированием, например проводя его ночью, до приезда Сергея Лаврова", - напомнила официальный представитель российского МИД.
"А там, где мировое большинство проявляет принципиальность в отстаивании не столько форматов, сколько нормальности, эти тщедушные придумали на фотографиях не запечатлеваться. Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием", - подчеркнула Захарова.
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Ранее агентство Блумберг обратило внимание на отсутствие на фотографии лидеров G20 Байдена, канадского премьера Джастина Трюдо и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Организаторы G20 в Бразилии заявили о том, что эти лидеры опоздали на совместную фотографию и что возможно будет сделана попытка собрать всех лидеров для фотографии вновь - впервые в истории форума G20. Вместе с тем агентство отметило, что на саммите "коллективный Запад" предстает в хаосе из-за низких рейтингов и ослабленных позиций многих лидеров западных стран у себя дома.
Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
Глава МИД возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.