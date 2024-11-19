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Умер бывший барабанщик британской группы Bee Gees
Умер бывший барабанщик британской группы Bee Gees - РИА Новости, 19.11.2024
Умер бывший барабанщик британской группы Bee Gees
РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:05
2024-11-19T06:05
2024-11-19T09:15
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Первый барабанщик британской музыкальной группы Bee Gees Колин Питерсен умер на 79-м году жизни, следует из заявления группы в социальной сети Facebook*."Мы с тяжелым сердцем сообщаем о смерти нашего дорого друга Колина "Смайли" Питерсена. Он обогатил нашу жизнь и объединил нашу группу любовью, заботой и уважением. Не уверен, что мы сможем жить дальше без его лучезарной улыбки и глубокой дружбы. Мы любим тебя, Кол. Покойся с миром", — сказано в сообщении.У Петерсена остались бывшая супруга Джоанна и двое их сыновей Джейми и Бен.Колин Питерсен родился в Австралии в 1946 году. Прозвище "Смайли" ("Улыбчивый") он получил после съемок в одноименном фильме в детстве. Питерсен стал первым барабанщиком Bee Gees в 1967 году и участвовал в записи их хита To Love Somebody. В 1969 году он покинул группу, заявив при этом, что его уволили принудительно. Позднее Питерсен выступал в группе Humpy Bong и в качестве сольного артиста. В 1974 году он вернулся в Австралию, где стал художником.Bee Gees прославились в качестве одного из самых успешных музыкальных коллективов конца 1960-х и 1970-х. Группу основали трое братьев Гибб с острова Мэн. Наиболее известный хит коллектива — песня Stayin' Alive 1977 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Умер бывший барабанщик британской группы Bee Gees
GB News: бывший барабанщик группы Bee Gees Колин Питерсен умер в 78 лет
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Первый барабанщик британской музыкальной группы Bee Gees Колин Питерсен умер на 79-м году жизни, следует из заявления группы в социальной сети Facebook*.
"Мы с тяжелым сердцем сообщаем о смерти нашего дорого друга Колина "Смайли" Питерсена. Он обогатил нашу жизнь и объединил нашу группу любовью, заботой и уважением. Не уверен, что мы сможем жить дальше без его лучезарной улыбки и глубокой дружбы. Мы любим тебя, Кол. Покойся с миром", — сказано в сообщении.
У Петерсена остались бывшая супруга Джоанна и двое их сыновей Джейми и Бен.
Колин Питерсен родился в Австралии
в 1946 году. Прозвище "Смайли" ("Улыбчивый") он получил после съемок в одноименном фильме в детстве. Питерсен стал первым барабанщиком Bee Gees в 1967 году и участвовал в записи их хита To Love Somebody. В 1969 году он покинул группу, заявив при этом, что его уволили принудительно. Позднее Питерсен выступал в группе Humpy Bong и в качестве сольного артиста. В 1974 году он вернулся в Австралию, где стал художником.
Bee Gees прославились в качестве одного из самых успешных музыкальных коллективов конца 1960-х и 1970-х. Группу основали трое братьев Гибб с острова Мэн. Наиболее известный хит коллектива — песня Stayin' Alive 1977 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская