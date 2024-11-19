https://ria.ru/20241119/avtomat--1984703030.html

"Калашников" представил усовершенствованный автомат АК-12

"Калашников" представил усовершенствованный автомат АК-12 - РИА Новости, 19.11.2024

"Калашников" представил усовершенствованный автомат АК-12

Концерн "Калашников" представил усовершенствованный автомат АК-12, который инженеры называют "самым удобным", при его разработке были учтены замечания бойцов на РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T20:12

2024-11-19T20:12

2024-11-19T20:13

специальная военная операция на украине

безопасность

шак-12

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" представил усовершенствованный автомат АК-12, который инженеры называют "самым удобным", при его разработке были учтены замечания бойцов на СВО на международной выставке "Интерполитех -2024", сообщил РИА Новости инженер-конструктор "Концерн Калашников" Тимофей Пономаренко. "Самая новая разработка - это АК-12. Он сейчас в третьем поколении. От остальных отличается тем, что были учтены замечания бойцов на СВО", - рассказал Пономаренко. По его словам, это самый удобный автомат Калашникова для бойцов за счет изменения его форм. "Он стал более прикладистым… Самым удобным из автоматов Калашникова… Изменилась форма рукояти и форма приклада… приклад телескопический, позволяет регулировать параметры, положение под стрелка", - добавил Пономаренко. Кроме того, были усовершенствованы технические показатели, такие как кучность стрельбы. "Были переделаны немного приклад, его пластмассовая часть, потом вывешенный ствол, который увеличивает кучность стрельбы, далее добавлены планки Пикатини по сторонам", - уточнил он. Помимо этого, на выставке от концерна была представлена линейка пистолетов Лебедева, автомат Калашников 200, пистолет-пулемет ППК 20, гладкоствольное ружье М-155 под борьбу с дронами, две снайперские винтовки, а также новая индивидуальная аптечка первой помощи. XXVIII Международная выставка "Интерполитех-2024" открылась сегодня в выставочном центре "Тимирязев Центр". В экспозиции представлена продукция более 100 компаний в сфере обеспечения служебной и боевой деятельности.

https://ria.ru/20241102/kalashnikov-1981597718.html

https://ria.ru/20241002/bespilotnik-1975945189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, шак-12