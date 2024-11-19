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Австралия отказалась присоединяться к атомному соглашению США и Британии - РИА Новости, 19.11.2024
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14:25 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/avstraliya-1984606832.html
Австралия отказалась присоединяться к атомному соглашению США и Британии
Австралия отказалась присоединяться к атомному соглашению США и Британии - РИА Новости, 19.11.2024
Австралия отказалась присоединяться к атомному соглашению США и Британии
Федеральное правительство Австралии отказалось от присоединения к соглашению в области атомной энергетики, подписанному накануне Великобританией и США, заявил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:25
2024-11-19T14:25
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Федеральное правительство Австралии отказалось от присоединения к соглашению в области атомной энергетики, подписанному накануне Великобританией и США, заявил во вторник вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз. В понедельник министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эд Милибэнд и заместитель министра энергетики США Дэвид Терк на полях 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку подписали соглашение о сотрудничестве в сфере атомных исследований и разработок, которое должно вступить в силу 1 марта 2025 года. Инициаторы соглашения выразили надежду на присоединение ряда других стран, включая Австралию. "Для Австралии переход на ядерную энергетику означал бы использование самого дорогого варианта производства электроэнергии на планете.... Поскольку у нас нет гражданской атомной промышленности, это соглашение не подходит для нас", - приводит австралийский телеканал ABC слова Ричарда Марлза. Как подчеркнул австралийский вице-премьер во время парламентского заседания во вторник, на данный момент страна не имеет планов по переходу на атомную энергетику на национальном уровне. В свою очередь, лидер оппозиции, бывший министр обороны Питер Даттон осудил решение лейбористского правительства и назвал его "международным позором". Производство атомной электроэнергии в Австралии является предметом правительственных дискуссий. Еще в 2023 года местные власти исключили возможность внедрения АЭС в энергетическую систему страны, отметив наличие огромных ресурсов возобновляемой энергии. Также, по предварительным подсчетам, переход от тепловых электростанций к атомным обошелся бы Австралии почти в 250 миллиардов долларов США. Однако глава оппозиции, Питер Даттон заявлял, что сомневается в возможности лейбористов "достичь углеродного нуля без использования ядерной энергии". При этом он упомянул, что другие страны используют или рассматривают ядерную энергию для сокращения эмиссии углерода и сокращения стоимости электроэнергии.
https://ria.ru/20241118/giperzvuk-1984470605.html
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в мире, австралия, сша, великобритания, эд милибэнд, оон
В мире, Австралия, США, Великобритания, Эд Милибэнд, ООН
Австралия отказалась присоединяться к атомному соглашению США и Британии

Австралия отказалась присоединяться к американо-британскому атомному соглашению

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Федеральное правительство Австралии отказалось от присоединения к соглашению в области атомной энергетики, подписанному накануне Великобританией и США, заявил во вторник вице-премьер и министр обороны Австралии Ричард Марлз.
В понедельник министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании Эд Милибэнд и заместитель министра энергетики США Дэвид Терк на полях 29-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку подписали соглашение о сотрудничестве в сфере атомных исследований и разработок, которое должно вступить в силу 1 марта 2025 года. Инициаторы соглашения выразили надежду на присоединение ряда других стран, включая Австралию.
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"Для Австралии переход на ядерную энергетику означал бы использование самого дорогого варианта производства электроэнергии на планете.... Поскольку у нас нет гражданской атомной промышленности, это соглашение не подходит для нас", - приводит австралийский телеканал ABC слова Ричарда Марлза.
Как подчеркнул австралийский вице-премьер во время парламентского заседания во вторник, на данный момент страна не имеет планов по переходу на атомную энергетику на национальном уровне.
В свою очередь, лидер оппозиции, бывший министр обороны Питер Даттон осудил решение лейбористского правительства и назвал его "международным позором".
Производство атомной электроэнергии в Австралии является предметом правительственных дискуссий. Еще в 2023 года местные власти исключили возможность внедрения АЭС в энергетическую систему страны, отметив наличие огромных ресурсов возобновляемой энергии. Также, по предварительным подсчетам, переход от тепловых электростанций к атомным обошелся бы Австралии почти в 250 миллиардов долларов США.
Однако глава оппозиции, Питер Даттон заявлял, что сомневается в возможности лейбористов "достичь углеродного нуля без использования ядерной энергии". При этом он упомянул, что другие страны используют или рассматривают ядерную энергию для сокращения эмиссии углерода и сокращения стоимости электроэнергии.
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