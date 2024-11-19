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На Западе заявили об атаке США на Россию - РИА Новости, 19.11.2024
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15:44 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/ataka-1984636709.html
На Западе заявили об атаке США на Россию
На Западе заявили об атаке США на Россию - РИА Новости, 19.11.2024
На Западе заявили об атаке США на Россию
Использование ракет ATACMS Украиной – это атака США на Россию, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен в своем блоге на... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:44
2024-11-19T15:44
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сша
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.Использование ракет ATACMS Украиной – это атака США на Россию, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен в своем блоге на Substack."Это американские ракеты дальнего радиуса действия, их применение полностью зависит от американской разведки и целеуказания, управлять этим оружием будут американские солдаты, а наводить его будут американские спутники. Это атака США на Россию, крупнейшую ядерную державу мира", — указал эксперт.Как отметил Дисен, российское руководство предупредило западные страны, что на применение украинцами американских ракет последует ответ.Во вторник Минобороны сообщило, что ВСУ минувшей ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
https://ria.ru/20241119/nato-1984602453.html
https://ria.ru/20241119/zelenskiy-1984559553.html
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украина, россия, сша, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, нато, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
На Западе заявили об атаке США на Россию

Политолог Диcен назвал использование ракет ATACMS Украиной атакой США на Россию

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.Использование ракет ATACMS Украиной – это атака США на Россию, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисен в своем блоге на Substack.
«
"Это американские ракеты дальнего радиуса действия, их применение полностью зависит от американской разведки и целеуказания, управлять этим оружием будут американские солдаты, а наводить его будут американские спутники. Это атака США на Россию, крупнейшую ядерную державу мира", — указал эксперт.
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Как отметил Дисен, российское руководство предупредило западные страны, что на применение украинцами американских ракет последует ответ.
Во вторник Минобороны сообщило, что ВСУ минувшей ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
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В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.
Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
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УкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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