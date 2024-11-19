https://ria.ru/20241119/atacms-1984585761.html

Украинские СМИ утверждают, что ВСУ впервые применили ATACMS против России

Украинские СМИ утверждают, что ВСУ впервые применили ATACMS против России - РИА Новости, 19.11.2024

Украинские СМИ утверждают, что ВСУ впервые применили ATACMS против России

Сразу два украинских издания написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:11

2024-11-19T13:11

2024-11-19T17:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

джо байден

владимир путин

украина

сша

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сразу два украинских издания написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах."Украина ударила ракетами по России после разрешения Байдена! По данным источников "Цензор.нет", сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США", — написал главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в социальной сети Facebook*.В свою очередь, агентство РБК-Украина позже во вторник также сообщило со ссылкой на информированные источники, что ВСУ впервые нанесли удар по российской территории ракетами ATACMS.Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории страны, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по России в радиусе 300 километров.Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь России, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений — они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, джо байден, владимир путин, украина, сша