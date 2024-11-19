https://ria.ru/20241119/atacms-1984492805.html

"Пару дней назад". В США заметили странную деталь в решении по ATACMS

"Пару дней назад". В США заметили странную деталь в решении по ATACMS - РИА Новости, 19.11.2024

"Пару дней назад". В США заметили странную деталь в решении по ATACMS

Действующий президент США Джо Байден нарушил обещание содействовать будущему главе государства Дональду Трампу в передаче власти, разрешив Киеву наносить удары... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T02:00

2024-11-19T02:00

2024-11-19T04:33

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Джо Байден нарушил обещание содействовать будущему главе государства Дональду Трампу в передаче власти, разрешив Киеву наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России, такое мнение выразил американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X.Предприниматель прокомментировал заявление конгрессмена Майкла Уолтца, которого Трамп собирается назначить своим советником по национальной безопасности. Как сообщил парламентарий в эфире канала Fox News, он не получал от администрации Байдена никаких предварительных инструкций по поводу ударов вглубь России. Уолтц назвал решение Белого дома еще одной ступенью эскалации конфликта с Россией и заявил, что новая администрация будет мыслить стратегически, организуя мирный процесс на Украине."Всего пару дней назад президент Байден встретился с президентом Трампом <...> и пообещал полное содействие при передаче власти. Однако Байден эскалировал конфликт с Россией, не удосужившись даже провести брифинг (для команды Трампа. — Прим. ред.). Обещание о содействии уже разоблачилось как ложь", — написал Сакс.Байден и Трамп встретились в Белом доме на прошлой неделе. Во время переговоров они обсудили мирную передачу власти в стране, а также внешнюю политику. По словам советника Белого дома Джейка Салливана, в беседе с Трампом Байден подчеркнул важность поддержки Украины для безопасности США.Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Позднее информацию СМИ подтвердил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. В Пентагоне и госдепартаменте США, в свою очередь, не стали комментировать эти сообщения.Как сообщил пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, разрешение на удары дальнобойным оружием, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно подобных шагов.Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984481396.html

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