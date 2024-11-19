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В Костроме арестовали подростка за выстрел в сверстника
В Костроме арестовали подростка за выстрел в сверстника - РИА Новости, 19.11.2024
В Костроме арестовали подростка за выстрел в сверстника
Семнадцатилетний житель Костромы арестован за то, что без причины выстрелил на остановке в незнакомого сверстника из сигнального пистолета, пострадавший получил РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:35
2024-11-19T14:35
2024-11-19T14:35
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Семнадцатилетний житель Костромы арестован за то, что без причины выстрелил на остановке в незнакомого сверстника из сигнального пистолета, пострадавший получил контузию глаза, сообщает во вторник СУСК России по Костромской области. "По версии следствия, 16 ноября 2024 года на одной из остановок общественного транспорта в Костроме подозреваемый… без какого-либо повода, с применением сигнального пистолета, используемого в качестве оружия, произвел выстрел в ранее незнакомого ему сверстника, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде рваной раны века и контузии глаза", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по версии следствия, выстрел был не случайным, а намеренным - из хулиганских побуждений. В отношении 17-летнего стрелявшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).⠀ "По ходатайству следователя следственного отдела по Центральному району Костромы судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует СУСК. Отмечается, что в рамках расследования дела также "всесторонне и тщательно будут проверены условия жизни и воспитания несовершеннолетнего подозреваемого". В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение.
https://ria.ru/20241119/podmoskove-1984572218.html
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происшествия, кострома, россия, костромская область
Происшествия, Кострома, Россия, Костромская область
В Костроме арестовали подростка за выстрел в сверстника
В Костроме арестовали подростка за выстрел в сверстника из сигнального пистолета
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя - РИА Новости.
Семнадцатилетний житель
Костромы арестован за то, что без причины выстрелил на остановке в незнакомого сверстника из сигнального пистолета, пострадавший получил контузию глаза, сообщает во вторник СУСК России по Костромской области.
"По версии следствия, 16 ноября 2024 года на одной из остановок общественного транспорта в Костроме подозреваемый… без какого-либо повода, с применением сигнального пистолета, используемого в качестве оружия, произвел выстрел в ранее незнакомого ему сверстника, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде рваной раны века и контузии глаза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по версии следствия, выстрел был не случайным, а намеренным - из хулиганских побуждений. В отношении 17-летнего стрелявшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).⠀
"По ходатайству следователя следственного отдела по Центральному району Костромы судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует СУСК.
Отмечается, что в рамках расследования дела также "всесторонне и тщательно будут проверены условия жизни и воспитания несовершеннолетнего подозреваемого". В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение.