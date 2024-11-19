https://ria.ru/20241119/arest-1984529326.html

Совершившего подрыв автомобиля в Севастополе арестовали на два месяца

Совершившего подрыв автомобиля в Севастополе арестовали на два месяца - РИА Новости, 19.11.2024

Совершившего подрыв автомобиля в Севастополе арестовали на два месяца

Заложивший взрывчатку и осуществивший подрыв автомобиля высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе арестован судом на два месяца, сообщили... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:04

2024-11-19T10:04

2024-11-19T10:50

происшествия

севастополь

киев

ялта

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983549720_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_026e2861c756a91f98eee35e7d6cd179.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Заложивший взрывчатку и осуществивший подрыв автомобиля высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе арестован судом на два месяца, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма, совершивших по заданию Киева подрыв машины в Севастополе, в результате чего погиб капитан 1 ранга Валерий Транковский, за организацию теракта отвечал зампредседателя СБУ генерал-майор Александр Поклад."Киевским районным судом задержанному избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца", - сказали в ведомстве.По данным следствия, жительница Севастополя, 1986 года рождения, осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения. Житель Ялты, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.

https://ria.ru/20241119/bomba-1984528836.html

https://ria.ru/20241107/berdyansk-1982370149.html

севастополь

киев

ялта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, севастополь, киев, ялта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины