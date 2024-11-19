https://ria.ru/20241119/arest-1984529326.html
Совершившего подрыв автомобиля в Севастополе арестовали на два месяца
Совершившего подрыв автомобиля в Севастополе арестовали на два месяца - РИА Новости, 19.11.2024
Совершившего подрыв автомобиля в Севастополе арестовали на два месяца
Заложивший взрывчатку и осуществивший подрыв автомобиля высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе арестован судом на два месяца, сообщили... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:04
2024-11-19T10:04
2024-11-19T10:50
происшествия
севастополь
киев
ялта
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983549720_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_026e2861c756a91f98eee35e7d6cd179.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Заложивший взрывчатку и осуществивший подрыв автомобиля высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе арестован судом на два месяца, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма, совершивших по заданию Киева подрыв машины в Севастополе, в результате чего погиб капитан 1 ранга Валерий Транковский, за организацию теракта отвечал зампредседателя СБУ генерал-майор Александр Поклад."Киевским районным судом задержанному избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца", - сказали в ведомстве.По данным следствия, жительница Севастополя, 1986 года рождения, осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения. Житель Ялты, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.
https://ria.ru/20241119/bomba-1984528836.html
https://ria.ru/20241107/berdyansk-1982370149.html
севастополь
киев
ялта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983549720_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_719feafdf9a8f2e353c8e4fa59eeebcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, киев, ялта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Севастополь, Киев, Ялта, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Совершившего подрыв автомобиля в Севастополе арестовали на два месяца
Суд арестовал на два месяца совершившего подрыв автомобиля офицера в Севастополе