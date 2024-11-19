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Совершившего подрыв автомобиля в Севастополе арестовали на два месяца - РИА Новости, 19.11.2024
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10:04 19.11.2024 (обновлено: 10:50 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/arest-1984529326.html
Совершившего подрыв автомобиля в Севастополе арестовали на два месяца
Совершившего подрыв автомобиля в Севастополе арестовали на два месяца - РИА Новости, 19.11.2024
Совершившего подрыв автомобиля в Севастополе арестовали на два месяца
Заложивший взрывчатку и осуществивший подрыв автомобиля высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе арестован судом на два месяца, сообщили... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:04
2024-11-19T10:50
происшествия
севастополь
киев
ялта
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Заложивший взрывчатку и осуществивший подрыв автомобиля высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе арестован судом на два месяца, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма, совершивших по заданию Киева подрыв машины в Севастополе, в результате чего погиб капитан 1 ранга Валерий Транковский, за организацию теракта отвечал зампредседателя СБУ генерал-майор Александр Поклад."Киевским районным судом задержанному избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца", - сказали в ведомстве.По данным следствия, жительница Севастополя, 1986 года рождения, осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения. Житель Ялты, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.
https://ria.ru/20241119/bomba-1984528836.html
https://ria.ru/20241107/berdyansk-1982370149.html
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происшествия, севастополь, киев, ялта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Севастополь, Киев, Ялта, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Совершившего подрыв автомобиля в Севастополе арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца совершившего подрыв автомобиля офицера в Севастополе

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкНа месте взрыва автомобиля в Севастополе
На месте взрыва автомобиля в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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На месте взрыва автомобиля в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Заложивший взрывчатку и осуществивший подрыв автомобиля высокопоставленного офицера Черноморского флота в Севастополе арестован судом на два месяца, сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Ранее ФСБ сообщила о задержании двух жителей Крыма, совершивших по заданию Киева подрыв машины в Севастополе, в результате чего погиб капитан 1 ранга Валерий Транковский, за организацию теракта отвечал зампредседателя СБУ генерал-майор Александр Поклад.
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"Киевским районным судом задержанному избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, жительница Севастополя, 1986 года рождения, осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения. Житель Ялты, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.
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