https://ria.ru/20241119/arest-1984508377.html

Адвокат рассказал об арестованном имуществе экс-мэра Сочи

Адвокат рассказал об арестованном имуществе экс-мэра Сочи - РИА Новости, 19.11.2024

Адвокат рассказал об арестованном имуществе экс-мэра Сочи

Сумма наложенного ареста на имущество бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, его родственников, а также физических и юридических лиц, в сто... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T06:28

2024-11-19T06:28

2024-11-19T08:36

происшествия

жилье

сочи

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974685434_0:0:831:468_1920x0_80_0_0_dba2a9b6dc56d88bbf8ab1557c7544d9.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сумма наложенного ареста на имущество бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, его родственников, а также физических и юридических лиц, в сто раз превышает сумму ущерба по уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Павел Зайцев. "Сумма вменяемых участков составляет 3,7 миллиона рублей. Они арестованы. Арест наложен на имущество сразу нескольких физических и юридических лиц. Нарушено соответствующее постановление пленума Верховного суда, в соответствии с которым стоимость арестованного имущества не должна превышать вменённого ущерба и штрафа. А она превышает в 100 раз", - сказал адвокат. По словам Зайцева, такое решение является незаконным и подлежит отмене. Ранее Мещанский суд Москвы сообщил о наложении ареста на имущество и денежные средства Копайгородского, его супруги, родственников и третьих лиц. Суд запретил собственникам и иным владельцам имущества распоряжаться им, в том числе, путем совершения сделок, направленных на отчуждение имущества и обременение прав на него. Копайгородского заключили под стражу 25 сентября. Свою вину он не признает. Ранее его защита сообщала, что вменяемые земельные участки были подарены фонду "Дети Донбасса" и что в доме на данном участке сейчас проживают дети, которые лишились своих родителей в ходе СВО. Также, по словам адвокатов, Копайгородский не получил выгоду при операции с земельным участком. Обвинение в адрес их подзащитного они считают абсурдным, а возбуждение уголовного дела - незаконным. Кроме того, столичный суд отправил под домашний арест супругу бывшего мэра Янину. Ей вменяют то же, что и Копайгородскому. Виновной она себя также не считает. Адвокат Зайцев добавил, что у Копайгородских есть несовершеннолетние дети, двое из которых совсем маленькие и нуждаются в воспитании и заботе родителей.

https://ria.ru/20241006/kopaygorodskiy-1976633959.html

https://ria.ru/20241116/advokat-1984108523.html

сочи

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, сочи, москва