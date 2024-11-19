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Адвокат рассказал об арестованном имуществе экс-мэра Сочи - РИА Новости, 19.11.2024
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06:28 19.11.2024 (обновлено: 08:36 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/arest-1984508377.html
Адвокат рассказал об арестованном имуществе экс-мэра Сочи
Адвокат рассказал об арестованном имуществе экс-мэра Сочи - РИА Новости, 19.11.2024
Адвокат рассказал об арестованном имуществе экс-мэра Сочи
Сумма наложенного ареста на имущество бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, его родственников, а также физических и юридических лиц, в сто... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T06:28
2024-11-19T08:36
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сумма наложенного ареста на имущество бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, его родственников, а также физических и юридических лиц, в сто раз превышает сумму ущерба по уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Павел Зайцев. "Сумма вменяемых участков составляет 3,7 миллиона рублей. Они арестованы. Арест наложен на имущество сразу нескольких физических и юридических лиц. Нарушено соответствующее постановление пленума Верховного суда, в соответствии с которым стоимость арестованного имущества не должна превышать вменённого ущерба и штрафа. А она превышает в 100 раз", - сказал адвокат. По словам Зайцева, такое решение является незаконным и подлежит отмене. Ранее Мещанский суд Москвы сообщил о наложении ареста на имущество и денежные средства Копайгородского, его супруги, родственников и третьих лиц. Суд запретил собственникам и иным владельцам имущества распоряжаться им, в том числе, путем совершения сделок, направленных на отчуждение имущества и обременение прав на него. Копайгородского заключили под стражу 25 сентября. Свою вину он не признает. Ранее его защита сообщала, что вменяемые земельные участки были подарены фонду "Дети Донбасса" и что в доме на данном участке сейчас проживают дети, которые лишились своих родителей в ходе СВО. Также, по словам адвокатов, Копайгородский не получил выгоду при операции с земельным участком. Обвинение в адрес их подзащитного они считают абсурдным, а возбуждение уголовного дела - незаконным. Кроме того, столичный суд отправил под домашний арест супругу бывшего мэра Янину. Ей вменяют то же, что и Копайгородскому. Виновной она себя также не считает. Адвокат Зайцев добавил, что у Копайгородских есть несовершеннолетние дети, двое из которых совсем маленькие и нуждаются в воспитании и заботе родителей.
https://ria.ru/20241006/kopaygorodskiy-1976633959.html
https://ria.ru/20241116/advokat-1984108523.html
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происшествия, жилье, сочи, москва
Происшествия, Жилье, Сочи, Москва
Адвокат рассказал об арестованном имуществе экс-мэра Сочи

Адвокат: арест имущества в деле экс-мэра Сочи превышает сумму ущерба по делу

© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда | Перейти в медиабанкЭкс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский в Мещанском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Мещанского суда
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сумма наложенного ареста на имущество бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского, его родственников, а также физических и юридических лиц, в сто раз превышает сумму ущерба по уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат Павел Зайцев.
"Сумма вменяемых участков составляет 3,7 миллиона рублей. Они арестованы. Арест наложен на имущество сразу нескольких физических и юридических лиц. Нарушено соответствующее постановление пленума Верховного суда, в соответствии с которым стоимость арестованного имущества не должна превышать вменённого ущерба и штрафа. А она превышает в 100 раз", - сказал адвокат.
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По словам Зайцева, такое решение является незаконным и подлежит отмене.
Ранее Мещанский суд Москвы сообщил о наложении ареста на имущество и денежные средства Копайгородского, его супруги, родственников и третьих лиц. Суд запретил собственникам и иным владельцам имущества распоряжаться им, в том числе, путем совершения сделок, направленных на отчуждение имущества и обременение прав на него.
Копайгородского заключили под стражу 25 сентября. Свою вину он не признает. Ранее его защита сообщала, что вменяемые земельные участки были подарены фонду "Дети Донбасса" и что в доме на данном участке сейчас проживают дети, которые лишились своих родителей в ходе СВО. Также, по словам адвокатов, Копайгородский не получил выгоду при операции с земельным участком. Обвинение в адрес их подзащитного они считают абсурдным, а возбуждение уголовного дела - незаконным.
Кроме того, столичный суд отправил под домашний арест супругу бывшего мэра Янину. Ей вменяют то же, что и Копайгородскому. Виновной она себя также не считает. Адвокат Зайцев добавил, что у Копайгородских есть несовершеннолетние дети, двое из которых совсем маленькие и нуждаются в воспитании и заботе родителей.
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