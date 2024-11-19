https://ria.ru/20241119/arbenina-1984537786.html

Омские СМИ сообщили об отмене концерта Дианы Арбениной

Омские СМИ сообщили об отмене концерта Дианы Арбениной - РИА Новости, 19.11.2024

Омские СМИ сообщили об отмене концерта Дианы Арбениной

Сообщение с анонсом концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Омске пропало с официального сайта "G-Drive Арены", где должно было состояться... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:38

2024-11-19T10:38

2024-11-19T10:58

омск

диана арбенина

ночные снайперы

общество

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ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Сообщение с анонсом концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Омске пропало с официального сайта "G-Drive Арены", где должно было состояться мероприятие, передает корреспондент РИА Новости. Концерт "Ночных снайперов" в Омске должен был состояться 23 ноября на "G-Drive Арене". Ранее опубликованная афиша мероприятия пропала с официального сайта G-Drive Арены, также отсутствует возможность купить билеты на сайте арены. По информации местных СМИ, омичам, купившим билеты на концерт, стали приходить сообщения о его отмене "по техническим причинам". Сама Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" пока не прокомментировали данную ситуацию в своих соцсетях. Ранее отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" требовали омские казаки, затем они написали письмо губернатору. В региональном правительстве заявили, что не являются организаторами концерта.

https://ria.ru/20240225/arbenina-1929333833.html

https://ria.ru/20241024/kontsert-1979839888.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омск, диана арбенина, ночные снайперы, общество