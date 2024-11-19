https://ria.ru/20241119/arbenina-1984537786.html
Омские СМИ сообщили об отмене концерта Дианы Арбениной
Омские СМИ сообщили об отмене концерта Дианы Арбениной - РИА Новости, 19.11.2024
Омские СМИ сообщили об отмене концерта Дианы Арбениной
Сообщение с анонсом концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Омске пропало с официального сайта "G-Drive Арены", где должно было состояться... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:38
2024-11-19T10:38
2024-11-19T10:58
омск
диана арбенина
ночные снайперы
общество
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ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Сообщение с анонсом концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Омске пропало с официального сайта "G-Drive Арены", где должно было состояться мероприятие, передает корреспондент РИА Новости. Концерт "Ночных снайперов" в Омске должен был состояться 23 ноября на "G-Drive Арене". Ранее опубликованная афиша мероприятия пропала с официального сайта G-Drive Арены, также отсутствует возможность купить билеты на сайте арены. По информации местных СМИ, омичам, купившим билеты на концерт, стали приходить сообщения о его отмене "по техническим причинам". Сама Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" пока не прокомментировали данную ситуацию в своих соцсетях. Ранее отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" требовали омские казаки, затем они написали письмо губернатору. В региональном правительстве заявили, что не являются организаторами концерта.
https://ria.ru/20240225/arbenina-1929333833.html
https://ria.ru/20241024/kontsert-1979839888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, диана арбенина, ночные снайперы, общество
Омск, Диана Арбенина, Ночные снайперы, Общество
Омские СМИ сообщили об отмене концерта Дианы Арбениной
Сообщение с анонсом концерта Дианы Арбениной пропало с сайта "G-Drive Арены"
ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Сообщение с анонсом концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" в Омске пропало с официального сайта "G-Drive Арены", где должно было состояться мероприятие, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт "Ночных снайперов
" в Омске
должен был состояться 23 ноября на "G-Drive Арене". Ранее опубликованная афиша мероприятия пропала с официального сайта G-Drive Арены, также отсутствует возможность купить билеты на сайте арены.
По информации местных СМИ, омичам, купившим билеты на концерт, стали приходить сообщения о его отмене "по техническим причинам".
Сама Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" пока не прокомментировали данную ситуацию в своих соцсетях.
Ранее отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" требовали омские казаки, затем они написали письмо губернатору. В региональном правительстве заявили, что не являются организаторами концерта.