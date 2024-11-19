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Губернатор Филимонов объяснил выгоды сокращения времени продажи алкоголя
Губернатор Филимонов объяснил выгоды сокращения времени продажи алкоголя - РИА Новости, 19.11.2024
Губернатор Филимонов объяснил выгоды сокращения времени продажи алкоголя
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе сокращается время продажи алкоголя. Его принципиальная задача — избавить людей от... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T01:45
2024-11-19T01:45
2024-11-19T01:45
общество
вологодская область
россия
георгий филимонов
дмитрий песков
алкоголь
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил, зачем в регионе сокращается время продажи алкоголя. Его принципиальная задача — избавить людей от возможности приобретать алкоголь ни с утра, ни вечером после работы, пояснил губернатор в интервью "Коммерсанту"."Чтобы прекратили напиваться. Это самые неудобные часы — обеденное время, когда человек должен быть на учебе, тренировке, работе. Также не смогут торговать алкоголем магазины в подвалах, с одним входом для посетителей и разгрузки, а также переведенные из жилых в нежилые", — сказал он.По словам Филимонова, алкоголь в Вологодской области с марта 2025 года разрешат к продаже в магазинах с 12:00 до 14:00.Ранее об инициативе Георгия Филимонова высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что подобные решения — прерогатива региональных властей.
https://ria.ru/20241029/kreml-1980761423.html
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общество, вологодская область, россия, георгий филимонов, дмитрий песков, алкоголь
Общество, Вологодская область, Россия, Георгий Филимонов, Дмитрий Песков, Алкоголь
Губернатор Филимонов объяснил выгоды сокращения времени продажи алкоголя
Губернатор Филимонов: принципиальная задача — чтобы перестали напиваться