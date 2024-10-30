https://ria.ru/20241030/alkogol-1980892371.html

Песков высказался об ограничениях продажи алкоголя в Вологодской области

Песков высказался об ограничениях продажи алкоголя в Вологодской области - РИА Новости, 30.10.2024

Песков высказался об ограничениях продажи алкоголя в Вологодской области

Решение об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области – прерогатива региональных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2024

2024-10-30T12:49

2024-10-30T12:49

2024-10-30T12:49

общество

вологодская область

россия

дмитрий песков

георгий филимонов

алкоголь

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Решение об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области – прерогатива региональных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами - с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. "Вы знаете, это прерогатива региональных властей", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241030/alkogol-1980818827.html

вологодская область

россия

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Ольга Фомченкова

общество, вологодская область, россия, дмитрий песков, георгий филимонов, алкоголь