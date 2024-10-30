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Песков высказался об ограничениях продажи алкоголя в Вологодской области - РИА Новости, 30.10.2024
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12:49 30.10.2024
https://ria.ru/20241030/alkogol-1980892371.html
Песков высказался об ограничениях продажи алкоголя в Вологодской области
Песков высказался об ограничениях продажи алкоголя в Вологодской области - РИА Новости, 30.10.2024
Песков высказался об ограничениях продажи алкоголя в Вологодской области
Решение об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области – прерогатива региональных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2024
2024-10-30T12:49
2024-10-30T12:49
общество
вологодская область
россия
дмитрий песков
георгий филимонов
алкоголь
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Решение об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области – прерогатива региональных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами - с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года. "Вы знаете, это прерогатива региональных властей", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241030/alkogol-1980818827.html
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общество, вологодская область, россия, дмитрий песков, георгий филимонов, алкоголь
Общество, Вологодская область, Россия, Дмитрий Песков, Георгий Филимонов, Алкоголь
Песков высказался об ограничениях продажи алкоголя в Вологодской области

Песков назвал ограничение продажи алкоголя прерогативой вологодских властей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает алкоголь в магазине
Покупатель выбирает алкоголь в магазине - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Покупатель выбирает алкоголь в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Решение об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области – прерогатива региональных властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя обеденными часами - с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующие изменения могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.
"Вы знаете, это прерогатива региональных властей", - сказал Песков журналистам.
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ОбществоВологодская областьРоссияДмитрий ПесковГеоргий ФилимоновАлкоголь
 
 
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