https://ria.ru/20241119/akhmat-1984740467.html
Артиллерия "Ахмата" усилила работу по ВСУ в Курской области
Артиллерия "Ахмата" усилила работу по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.11.2024
Артиллерия "Ахмата" усилила работу по ВСУ в Курской области
Расчеты самоходных артустановок группы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" активизировали работу по группам ВСУ, пытающимся помешать продвижению... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-19T14:41
2024-11-19T14:41
2024-11-20T08:24
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курская область
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вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСКАЯ ОБЛ, 19 ноя - РИА Новости. Расчеты самоходных артустановок группы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" активизировали работу по группам ВСУ, пытающимся помешать продвижению российских штурмовых групп в направлении Суджи Курской области, рассказал РИА Новости командир расчета САУ "Акация" с позывным "Шамиль". "Частая цель – пехота, бывает склад БК (боеприпасов – ред.), бывает подвоз чего-нибудь. Поддерживаем наших штурмовиков", - рассказал "Шамиль". Он уточнил, что артиллерийские расчеты на данный момент активизировали работу на данном участке, цели приходят как днем, так и ночью. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241120/btr-1984737538.html
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Работа артиллеристов спецназа "Ахмат" вместе с помощником, псом по кличке Лютый
Артиллеристы группы командира с позывным "Пресс" спецназа "Ахмат" рассказали РИА Новости, что огнем активно поддерживают наступление штурмовых групп под Суджей в Курской области, встречая свой профессиональный праздник на позициях. А помогает им в небоевых задачах пес по кличке Лютый.
2024-11-19T14:41
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россия, курская область, суджа, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллерия "Ахмата" усилила работу по ВСУ в Курской области
Артиллерия "Ахмата" усилила работу в Курской области для поддержки штурмовиков