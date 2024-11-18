Зеленского поставили на место после жалобы в адрес Запада
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Требование Владимира Зеленского к странам Запада о дополнительной военной помощи вызвало негативную реакцию пользователей соцсети X.
Накануне глава киевского режима пожаловался, что Украина еще не получила все необходимые комплексы вооружений от своих "союзников".
"Нет, мы не дадим вам никаких ракет. Мы не хотим развязывать третью мировую войну", — разозлился Proud Patriot.
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"Ты приведешь свою страну к гибели", — написал Gabe.
"Украина будет стерта с лица земли, как только первое американское оружие будет применено против населения России", — заявил Gray wolf.
"Идиот, ты лишь принесешь больше разрушений в свою страну и еще больше смертей своему народу", — возмутилась Tiffany.
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"Ты станешь причиной гибели восьми миллиардов человек", — предупредил Lobo.
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
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