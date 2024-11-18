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Зеленского предупредили после разрешения США бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 18.11.2024 (обновлено: 17:08 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984327828.html
Зеленского предупредили после разрешения США бить вглубь России
Зеленского предупредили после разрешения США бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Зеленского предупредили после разрешения США бить вглубь России
Решение США разрешить Киеву бить по территории России ракетами ATACMS приведет к концу Владимира Зеленского, заявил американский журналист Джексон Хинкл в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T09:24
2024-11-18T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение США разрешить Киеву бить по территории России ракетами ATACMS приведет к концу Владимира Зеленского, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X."Его мир скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США", — написал он.По словам журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена."Ходячий мертвец", — констатировал Хинкл.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
https://ria.ru/20241118/sholts-1984336048.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, вооруженные силы сша, atacms, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы США, ATACMS, Совет Федерации РФ
Зеленского предупредили после разрешения США бить вглубь России

Журналист Хинкл: решение США по ATACMS определило судьбу Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение США разрешить Киеву бить по территории России ракетами ATACMS приведет к концу Владимира Зеленского, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.
"Его мир скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США", — написал он.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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Вчера, 10:00
По словам журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена.
«
"Ходячий мертвец", — констатировал Хинкл.
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
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Вчера, 08:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы СШАATACMSСовет Федерации РФ
 
 
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