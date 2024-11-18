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Зеленского предупредили после разрешения США бить вглубь России
Зеленского предупредили после разрешения США бить вглубь России - РИА Новости, 18.11.2024
Зеленского предупредили после разрешения США бить вглубь России
Решение США разрешить Киеву бить по территории России ракетами ATACMS приведет к концу Владимира Зеленского, заявил американский журналист Джексон Хинкл в... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T09:24
2024-11-18T09:24
2024-11-18T17:08
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Решение США разрешить Киеву бить по территории России ракетами ATACMS приведет к концу Владимира Зеленского, заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X."Его мир скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми остальными марионетками США", — написал он.По словам журналиста, судьба главы киевского режима уже предрешена."Ходячий мертвец", — констатировал Хинкл.В воскресенье газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь российской территории, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Франция и Великобритания также разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений, писало издание Figaro.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что принятие Западом решения о таком уровне эскалации может привести к полной утрате остатками Украины своей государственности.
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Зеленского предупредили после разрешения США бить вглубь России
Журналист Хинкл: решение США по ATACMS определило судьбу Зеленского