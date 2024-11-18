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Зеленский высказался о разрешении на удары дальнобойным оружием по России - РИА Новости, 18.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 18.11.2024 (обновлено: 09:44 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984314280.html
Зеленский высказался о разрешении на удары дальнобойным оружием по России
Зеленский высказался о разрешении на удары дальнобойным оружием по России - РИА Новости, 18.11.2024
Зеленский высказался о разрешении на удары дальнобойным оружием по России
Владимир Зеленский, комментируя сообщения СМИ о разрешении Украине от президента США Джо Байдена использовать дальнобойное оружие для ударов по территории... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T06:05
2024-11-18T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
дальнобойные ракеты
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя сообщения СМИ о разрешении Украине от президента США Джо Байдена использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России, заявил, что такие сведения не анонсируют, а "ракеты скажут сами за себя". "Сегодня много в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Как сообщил 17 ноября ряд влиятельных американских СМИ, администрация Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Издание Le Figaro при этом выступило с утверждением, что Франция и Великобритания вслед за США также якобы разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241118/maduro-1984309518.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, дальнобойные ракеты, нато, владимир путин, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, дальнобойные ракеты, НАТО, Владимир Путин, СВО
Зеленский высказался о разрешении на удары дальнобойным оружием по России

Зеленский заявил, что разрешение на удары вглубь России не анонсируют

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя сообщения СМИ о разрешении Украине от президента США Джо Байдена использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России, заявил, что такие сведения не анонсируют, а "ракеты скажут сами за себя".
"Сегодня много в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Мадуро прокомментировал разрешение Киеву на удары вглубь России
Вчера, 04:18
Как сообщил 17 ноября ряд влиятельных американских СМИ, администрация Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Издание Le Figaro при этом выступило с утверждением, что Франция и Великобритания вслед за США также якобы разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Эксперт предложил возможный ответ на разрешение бить вглубь России
Вчера, 03:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо Байдендальнобойные ракетыНАТОВладимир ПутинСВО
 
 
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