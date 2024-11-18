https://ria.ru/20241118/zelenskiy-1984314280.html

Зеленский высказался о разрешении на удары дальнобойным оружием по России

Зеленский высказался о разрешении на удары дальнобойным оружием по России - РИА Новости, 18.11.2024

Зеленский высказался о разрешении на удары дальнобойным оружием по России

Владимир Зеленский, комментируя сообщения СМИ о разрешении Украине от президента США Джо Байдена использовать дальнобойное оружие для ударов по территории... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T06:05

2024-11-18T06:05

2024-11-18T09:44

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дальнобойные ракеты

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский, комментируя сообщения СМИ о разрешении Украине от президента США Джо Байдена использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России, заявил, что такие сведения не анонсируют, а "ракеты скажут сами за себя". "Сегодня много в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты скажут сами за себя", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Как сообщил 17 ноября ряд влиятельных американских СМИ, администрация Байдена ранее разрешила Украине применять ракеты дальнего действия для ударов по территории России. Издание Le Figaro при этом выступило с утверждением, что Франция и Великобритания вслед за США также якобы разрешили Украине наносить удары по территории России с использованием своих дальнобойных вооружений. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241118/maduro-1984309518.html

https://ria.ru/20241118/ekspert-1984307436.html

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