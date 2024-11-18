https://ria.ru/20241118/zapad-1984309888.html

Дипломат назвала самых активных поставщиков БПЛА Киеву

Дипломат назвала самых активных поставщиков БПЛА Киеву - РИА Новости, 18.11.2024

Дипломат назвала самых активных поставщиков БПЛА Киеву

Особую активность в прямых поставках дронов Киеву проявляют Великобритания, ФРГ, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция, заявила в своей статье для РИА... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T04:21

2024-11-18T04:21

2024-11-18T04:53

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беспилотники

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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Особую активность в прямых поставках дронов Киеву проявляют Великобритания, ФРГ, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция, заявила в своей статье для РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Несмотря на длительную и обширную историю преступлений киевского режима, Запад интенсифицирует сотрудничество с ним в сфере БПЛА. Подписан меморандум между компанией "Антонов" и американской Boeing. Не списана со счетов возможность открытия на Украине совместного с Турцией завода по производству беспилотников. Продолжаются прямые зарубежные поставки дронов. Особую активность на этом направлении проявляют Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция", — отметила Жданова. Противники России, добавила дипломат, должны понимать, что поражение мест хранения и производства ударных БПЛА – один из приоритетов Вооруженных Сил РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241118/shrayver-1984305868.html

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в мире, россия, украина, великобритания, юлия жданова, нато, беспилотники, сергей лавров, вооруженные силы украины