Дипломат назвала самых активных поставщиков БПЛА Киеву
Дипломат Жданова: Франция и ФРГ входят в число активных поставщиков БПЛА Киеву
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий готовит FPV-дроны
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны. Архивное фото
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ВЕНА, 18 ноя - РИА Новости. Особую активность в прямых поставках дронов Киеву проявляют Великобритания, ФРГ, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция, заявила в своей статье для РИА Новости исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Несмотря на длительную и обширную историю преступлений киевского режима, Запад интенсифицирует сотрудничество с ним в сфере БПЛА. Подписан меморандум между компанией "Антонов" и американской Boeing. Не списана со счетов возможность открытия на Украине совместного с Турцией завода по производству беспилотников. Продолжаются прямые зарубежные поставки дронов. Особую активность на этом направлении проявляют Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Канада, Нидерланды и Франция", — отметила Жданова.
Противники России, добавила дипломат, должны понимать, что поражение мест хранения и производства ударных БПЛА – один из приоритетов Вооруженных Сил РФ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.