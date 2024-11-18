https://ria.ru/20241118/yunesko-1984485243.html

МИД осудил позицию ЮНЕСКО по действиям Киева в отношении журналистов

МИД осудил позицию ЮНЕСКО по действиям Киева в отношении журналистов - РИА Новости, 19.11.2024

МИД осудил позицию ЮНЕСКО по действиям Киева в отношении журналистов

Потворство Секретариата ЮНЕСКО политизации организации, применение "двойных стандартов", нарушение принципа нейтралитета, а также отсутствие какой-либо реакции... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-18T23:48

2024-11-18T23:48

2024-11-19T00:19

в мире

киев

россия

юнеско

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Потворство Секретариата ЮНЕСКО политизации организации, применение "двойных стандартов", нарушение принципа нейтралитета, а также отсутствие какой-либо реакции на действия Киева по отношению к российским журналистам вызывают возмущение, говорится в сообщении на сайте МИД России."Взаимодействие в ЮНЕСКО идет не беспроблемно. Организация, призванная служить равноправному международному сотрудничеству государств, с самого своего основания была не свободна от таких фундаментальных изъянов, как перекос в сторону чрезмерного влияния западных стран в ее Секретариате. Возмущают потворство Секретариата политизации ЮНЕСКО, применение "двойных стандартов", нарушение принципа нейтралитета и беспристрастности международных чиновников, что идет вразрез с Уставом Организации", —говорится в сообщении.Также отмечается, что это наглядно проявляется в многолетнем отсутствии реакции со стороны Секретариата и лично гендиректора ЮНЕСКО на преступления киевского режима против российских журналистов, включая целенаправленные убийства, теракты и покушения на жизнь."В руководстве Секретариата продолжают упорно игнорировать, что за журналистами, освещающими события на передовой, укронацисты развязали настоящую охоту", — отмечается в сообщении МИД России.

https://ria.ru/20241115/oon-1983858601.html

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в мире, киев, россия, юнеско, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)