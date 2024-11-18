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МИД осудил позицию ЮНЕСКО по действиям Киева в отношении журналистов
МИД осудил позицию ЮНЕСКО по действиям Киева в отношении журналистов - РИА Новости, 19.11.2024
МИД осудил позицию ЮНЕСКО по действиям Киева в отношении журналистов
Потворство Секретариата ЮНЕСКО политизации организации, применение "двойных стандартов", нарушение принципа нейтралитета, а также отсутствие какой-либо реакции... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-18T23:48
2024-11-18T23:48
2024-11-19T00:19
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Потворство Секретариата ЮНЕСКО политизации организации, применение "двойных стандартов", нарушение принципа нейтралитета, а также отсутствие какой-либо реакции на действия Киева по отношению к российским журналистам вызывают возмущение, говорится в сообщении на сайте МИД России."Взаимодействие в ЮНЕСКО идет не беспроблемно. Организация, призванная служить равноправному международному сотрудничеству государств, с самого своего основания была не свободна от таких фундаментальных изъянов, как перекос в сторону чрезмерного влияния западных стран в ее Секретариате. Возмущают потворство Секретариата политизации ЮНЕСКО, применение "двойных стандартов", нарушение принципа нейтралитета и беспристрастности международных чиновников, что идет вразрез с Уставом Организации", —говорится в сообщении.Также отмечается, что это наглядно проявляется в многолетнем отсутствии реакции со стороны Секретариата и лично гендиректора ЮНЕСКО на преступления киевского режима против российских журналистов, включая целенаправленные убийства, теракты и покушения на жизнь."В руководстве Секретариата продолжают упорно игнорировать, что за журналистами, освещающими события на передовой, укронацисты развязали настоящую охоту", — отмечается в сообщении МИД России.
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в мире, киев, россия, юнеско, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Киев, Россия, ЮНЕСКО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД осудил позицию ЮНЕСКО по действиям Киева в отношении журналистов
МИД: РФ возмущена отсутствием реакции на действия Киева в отношении журналистов
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Потворство Секретариата ЮНЕСКО политизации организации, применение "двойных стандартов", нарушение принципа нейтралитета, а также отсутствие какой-либо реакции на действия Киева по отношению к российским журналистам вызывают возмущение, говорится в сообщении на сайте
МИД России.
"Взаимодействие в ЮНЕСКО идет не беспроблемно. Организация, призванная служить равноправному международному сотрудничеству государств, с самого своего основания была не свободна от таких фундаментальных изъянов, как перекос в сторону чрезмерного влияния западных стран в ее Секретариате. Возмущают потворство Секретариата политизации ЮНЕСКО, применение "двойных стандартов", нарушение принципа нейтралитета и беспристрастности международных чиновников, что идет вразрез с Уставом Организации", —говорится в сообщении.
Также отмечается, что это наглядно проявляется в многолетнем отсутствии реакции со стороны Секретариата и лично гендиректора ЮНЕСКО на преступления киевского режима против российских журналистов, включая целенаправленные убийства, теракты и покушения на жизнь.
"В руководстве Секретариата продолжают упорно игнорировать, что за журналистами, освещающими события на передовой, укронацисты развязали настоящую охоту", — отмечается в сообщении МИД России.