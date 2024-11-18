https://ria.ru/20241118/yugra-1984434713.html
Лидирующие в инвестиционном рейтинге муниципалитеты наградили в Югре
Лидирующие в инвестиционном рейтинге муниципалитеты наградили в Югре - РИА Новости, 18.11.2024
Лидирующие в инвестиционном рейтинге муниципалитеты наградили в Югре
Награждение районов, занявших лидирующие места в рейтинге муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по обеспечению условий благоприятного... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T17:28
2024-11-18T17:28
2024-11-18T17:28
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
нижневартовский район
урай
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947479740_0:135:3000:1823_1920x0_80_0_0_89deab6cad5402eb1f5b8be6a1bcd75e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Награждение районов, занявших лидирующие места в рейтинге муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействия развитию конкуренции по итогам 2023 года, состоялось в рамках Югорского экономического форума, сообщает Фонд развития Югры. "Основной акцент – внедрение инвестиционных профилей в разрезе ключевых точек роста каждого муниципального образования. Так, лидерами рейтинга стали: 1-е место – Сургутский район, 2-е место – Кондинский и Нижневартовский районы и город Урай, 3-е место – город Нижневартовск и Березовский район, 4-е место – Белоярский район и город Сургут, 5-е место – город Ханты-Мансийск", - говорится в сообщении. Также в формате практической сессии был представлен инвестиционный опыт развития лидера инвестрейтинга Сургутского района, а также опорных городов Красноярского края и малых городов Кемеровской области. Руководитель направления методологии и моделирования АНО "НИИРТ" Антон Язовских отметил, что Ханты-Мансийский автономный округ учитывает тренды, оценивает направления драйверного развития, определяет пул проектов на принципах кластерности и создает дорожные карты. В завершение встречи инвеступолномоченные определили цели и задачи на следующий год с учетом инвестиционных трендов развития, инвестиционных стратегий муниципалитетов и их активности.
https://ria.ru/20241118/yugra-1984425655.html
https://ria.ru/20241108/finansirovanie-1982579246.html
сургутский район
нижневартовский район
урай
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947479740_196:0:2805:1957_1920x0_80_0_0_6262cf518aae149565eca8fcd4a5e868.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сургутский район, нижневартовский район, урай, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Нижневартовский район, Урай, Ханты-Мансийский автономный округ