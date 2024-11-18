https://ria.ru/20241118/yugra-1984434713.html

Лидирующие в инвестиционном рейтинге муниципалитеты наградили в Югре

Лидирующие в инвестиционном рейтинге муниципалитеты наградили в Югре - РИА Новости, 18.11.2024

Лидирующие в инвестиционном рейтинге муниципалитеты наградили в Югре

Награждение районов, занявших лидирующие места в рейтинге муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по обеспечению условий благоприятного... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T17:28

2024-11-18T17:28

2024-11-18T17:28

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

нижневартовский район

урай

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Награждение районов, занявших лидирующие места в рейтинге муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействия развитию конкуренции по итогам 2023 года, состоялось в рамках Югорского экономического форума, сообщает Фонд развития Югры. "Основной акцент – внедрение инвестиционных профилей в разрезе ключевых точек роста каждого муниципального образования. Так, лидерами рейтинга стали: 1-е место – Сургутский район, 2-е место – Кондинский и Нижневартовский районы и город Урай, 3-е место – город Нижневартовск и Березовский район, 4-е место – Белоярский район и город Сургут, 5-е место – город Ханты-Мансийск", - говорится в сообщении. Также в формате практической сессии был представлен инвестиционный опыт развития лидера инвестрейтинга Сургутского района, а также опорных городов Красноярского края и малых городов Кемеровской области. Руководитель направления методологии и моделирования АНО "НИИРТ" Антон Язовских отметил, что Ханты-Мансийский автономный округ учитывает тренды, оценивает направления драйверного развития, определяет пул проектов на принципах кластерности и создает дорожные карты. В завершение встречи инвеступолномоченные определили цели и задачи на следующий год с учетом инвестиционных трендов развития, инвестиционных стратегий муниципалитетов и их активности.

https://ria.ru/20241118/yugra-1984425655.html

https://ria.ru/20241108/finansirovanie-1982579246.html

сургутский район

нижневартовский район

урай

ханты-мансийский автономный округ

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сургутский район, нижневартовский район, урай, ханты-мансийский автономный округ