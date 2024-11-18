Рейтинг@Mail.ru
Россия в докладе для суда ООН выявила в действиях ВСУ геноцидарный умысел - РИА Новости, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 18.11.2024 (обновлено: 21:56 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/vsu-1984476543.html
Россия в докладе для суда ООН выявила в действиях ВСУ геноцидарный умысел
Россия в докладе для суда ООН выявила в действиях ВСУ геноцидарный умысел - РИА Новости, 18.11.2024
Россия в докладе для суда ООН выявила в действиях ВСУ геноцидарный умысел
Признаки геноцидарного умысла выявлены в действиях ВСУ и нацбатов, они намеревались ликвидировать русское и русскоязычное население Донбасса об этом говорится в РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T21:41
2024-11-18T21:56
в мире
россия
донбасс
украина
вооруженные силы украины
оон
международный суд оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148588/91/1485889139_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_1bc51de91b2443449e654a68b3d81018.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Признаки геноцидарного умысла выявлены в действиях ВСУ и нацбатов, они намеревались ликвидировать русское и русскоязычное население Донбасса об этом говорится в сообщении МИД РФ, посвящённом предоставлению Россией в международный суд ООН доказательств о совершении Украиной геноцида в Донбассе. "В действиях ВСУ и нацбатов под руководством киевского режима выявлены признаки геноцидарного умысла - намерения под предлогом борьбы с "терроризмом" и "сепаратизмом" ликвидировать русское и русскоязычное население Донбасса, граждан ДНР и ЛHP, прихожан Украинской православной церкви и в целом жителей региона как национальную группу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В нём также упоминается, что в отведенный судом срок Россия предъявила дополнительные претензии к киевскому режиму, связанные с иными нарушениями Конвенции, - соучастием в геноциде, подстрекательством к его совершению, непринятием мер для предотвращения и наказания геноцида. "Вскрыта неонацистская природа киевского режима, его опора на преступную идеологию кровавых украинских националистических движений и Третьего рейха. Представлены доказательства широкомасштабной дискриминации по этническому и языковому признаку в отношении русских и русскоязычных, стремления режима полностью стереть русский язык и русскую культуру", - добавляется в сообщении.Ранее международный суд ООН 18-27 сентября 2023 года провел слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Этот блок слушаний был посвящен предварительным возражениям, выдвинутым РФ. Представив шесть возражений, российская сторона призвала суд признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела.Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску Украины против РФ.
https://ria.ru/20240822/nakazanie-1967798156.html
https://ria.ru/20241118/mid-1984477083.html
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148588/91/1485889139_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_731bd8f6ee8d344a0dd097dbfe895372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, оон, международный суд оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, ООН, Международный суд ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия в докладе для суда ООН выявила в действиях ВСУ геноцидарный умысел

МИД: ВСУ намеревались ликвидировать русское и русскоязычное население Донбасса

© AP Photo / Peter Dejong Здание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Признаки геноцидарного умысла выявлены в действиях ВСУ и нацбатов, они намеревались ликвидировать русское и русскоязычное население Донбасса об этом говорится в сообщении МИД РФ, посвящённом предоставлению Россией в международный суд ООН доказательств о совершении Украиной геноцида в Донбассе.
"В действиях ВСУ и нацбатов под руководством киевского режима выявлены признаки геноцидарного умысла - намерения под предлогом борьбы с "терроризмом" и "сепаратизмом" ликвидировать русское и русскоязычное население Донбасса, граждан ДНР и ЛHP, прихожан Украинской православной церкви и в целом жителей региона как национальную группу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
МУС сможет наказывать военных в ВСУ за геноцид, заявил вице-спикер Совфеда
22 августа, 14:33
В нём также упоминается, что в отведенный судом срок Россия предъявила дополнительные претензии к киевскому режиму, связанные с иными нарушениями Конвенции, - соучастием в геноциде, подстрекательством к его совершению, непринятием мер для предотвращения и наказания геноцида.
"Вскрыта неонацистская природа киевского режима, его опора на преступную идеологию кровавых украинских националистических движений и Третьего рейха. Представлены доказательства широкомасштабной дискриминации по этническому и языковому признаку в отношении русских и русскоязычных, стремления режима полностью стереть русский язык и русскую культуру", - добавляется в сообщении.
Ранее международный суд ООН 18-27 сентября 2023 года провел слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Этот блок слушаний был посвящен предварительным возражениям, выдвинутым РФ. Представив шесть возражений, российская сторона призвала суд признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела.
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
МИД: Россия приложит усилия для привлечения Украины к ответственности
Вчера, 21:47
Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.
В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.
Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.
В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску Украины против РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Россия заставит всех заплатить по счетам
21 сентября, 08:00
 
В миреРоссияДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныООНМеждународный суд ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала