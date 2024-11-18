https://ria.ru/20241118/vsu-1984476543.html

Россия в докладе для суда ООН выявила в действиях ВСУ геноцидарный умысел

Россия в докладе для суда ООН выявила в действиях ВСУ геноцидарный умысел - РИА Новости, 18.11.2024

Россия в докладе для суда ООН выявила в действиях ВСУ геноцидарный умысел

Признаки геноцидарного умысла выявлены в действиях ВСУ и нацбатов, они намеревались ликвидировать русское и русскоязычное население Донбасса об этом говорится в РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T21:41

2024-11-18T21:41

2024-11-18T21:56

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Признаки геноцидарного умысла выявлены в действиях ВСУ и нацбатов, они намеревались ликвидировать русское и русскоязычное население Донбасса об этом говорится в сообщении МИД РФ, посвящённом предоставлению Россией в международный суд ООН доказательств о совершении Украиной геноцида в Донбассе. "В действиях ВСУ и нацбатов под руководством киевского режима выявлены признаки геноцидарного умысла - намерения под предлогом борьбы с "терроризмом" и "сепаратизмом" ликвидировать русское и русскоязычное население Донбасса, граждан ДНР и ЛHP, прихожан Украинской православной церкви и в целом жителей региона как национальную группу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В нём также упоминается, что в отведенный судом срок Россия предъявила дополнительные претензии к киевскому режиму, связанные с иными нарушениями Конвенции, - соучастием в геноциде, подстрекательством к его совершению, непринятием мер для предотвращения и наказания геноцида. "Вскрыта неонацистская природа киевского режима, его опора на преступную идеологию кровавых украинских националистических движений и Третьего рейха. Представлены доказательства широкомасштабной дискриминации по этническому и языковому признаку в отношении русских и русскоязычных, стремления режима полностью стереть русский язык и русскую культуру", - добавляется в сообщении.Ранее международный суд ООН 18-27 сентября 2023 года провел слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Этот блок слушаний был посвящен предварительным возражениям, выдвинутым РФ. Представив шесть возражений, российская сторона призвала суд признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела.Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на "извращенной логике" и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску Украины против РФ.

https://ria.ru/20240822/nakazanie-1967798156.html

https://ria.ru/20241118/mid-1984477083.html

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

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