https://ria.ru/20241118/vsu-1984455224.html

ВСУ признали, что мирные жители Одессы пострадали из-за работы ПВО

ВСУ признали, что мирные жители Одессы пострадали из-за работы ПВО - РИА Новости, 18.11.2024

ВСУ признали, что мирные жители Одессы пострадали из-за работы ПВО

Военно-воздушные силы Украины признали, что работа украинского ПВО привела к тому, что в понедельник в результате падения обломков ракеты в Одессе пострадали... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T19:18

2024-11-18T19:18

2024-11-18T21:14

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Военно-воздушные силы Украины признали, что работа украинского ПВО привела к тому, что в понедельник в результате падения обломков ракеты в Одессе пострадали мирные жители. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне работы ПВО и воздушной тревоги. Местные онлайн-сообщества публиковали фото и видео с места взрыва в жилом массиве, на которых были видны обломки противоракеты американской системы ПВО Patriot. В публикации в Telegram-канале военно-воздушных сил ВСУ заявляется о попытке перехвата российской ракеты над жилым массивом Одессы силами украинской ПВО. По данным ВВС Украины, ракета была сбита, обломки упали в жилом массиве Приморского района города, в результате пострадали мирные жители и полицейские. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241118/udar-1984387065.html

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