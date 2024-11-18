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ВСУ признали, что мирные жители Одессы пострадали из-за работы ПВО - РИА Новости, 18.11.2024
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19:18 18.11.2024 (обновлено: 21:14 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/vsu-1984455224.html
ВСУ признали, что мирные жители Одессы пострадали из-за работы ПВО
ВСУ признали, что мирные жители Одессы пострадали из-за работы ПВО - РИА Новости, 18.11.2024
ВСУ признали, что мирные жители Одессы пострадали из-за работы ПВО
Военно-воздушные силы Украины признали, что работа украинского ПВО привела к тому, что в понедельник в результате падения обломков ракеты в Одессе пострадали... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T19:18
2024-11-18T21:14
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Военно-воздушные силы Украины признали, что работа украинского ПВО привела к тому, что в понедельник в результате падения обломков ракеты в Одессе пострадали мирные жители. Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне работы ПВО и воздушной тревоги. Местные онлайн-сообщества публиковали фото и видео с места взрыва в жилом массиве, на которых были видны обломки противоракеты американской системы ПВО Patriot. В публикации в Telegram-канале военно-воздушных сил ВСУ заявляется о попытке перехвата российской ракеты над жилым массивом Одессы силами украинской ПВО. По данным ВВС Украины, ракета была сбита, обломки упали в жилом массиве Приморского района города, в результате пострадали мирные жители и полицейские. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241118/udar-1984387065.html
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ признали, что мирные жители Одессы пострадали из-за работы ПВО

ВСУ признали, что в понедельник жители Одессы пострадали из-за работы ПВО

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Военно-воздушные силы Украины признали, что работа украинского ПВО привела к тому, что в понедельник в результате падения обломков ракеты в Одессе пострадали мирные жители.
Ранее в понедельник украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе на фоне работы ПВО и воздушной тревоги. Местные онлайн-сообщества публиковали фото и видео с места взрыва в жилом массиве, на которых были видны обломки противоракеты американской системы ПВО Patriot.
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Вчера, 13:53
В публикации в Telegram-канале военно-воздушных сил ВСУ заявляется о попытке перехвата российской ракеты над жилым массивом Одессы силами украинской ПВО. По данным ВВС Украины, ракета была сбита, обломки упали в жилом массиве Приморского района города, в результате пострадали мирные жители и полицейские.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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14 ноября, 23:40
 
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